「なぜ日本アカデミー賞助演女優賞に伊東蒼がノミネートされていないのか？」

【画像】「幼くてかわいい！」「豪華ツーショット」子役時代・当時11歳の伊東蒼と、大胆なドレスに身を包んだ朝ドラ女優

3月13日、日本アカデミー賞授賞式が行われる。ノミネートは1月19日に発表されたが、冒頭のような声がいくつも上がっていた。



伊東蒼（20） ©時事通信社

伊東蒼は2025年に出演した『今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は』で、キネマ旬報ベスト・テン助演女優賞、ヨコハマ映画祭助演女優賞などを受賞している。日本アカデミー賞助演女優賞には『国宝』から3人がノミネートされているが、伊東がノミネートされていないのはおかしい、という声が上がるのも至極当然だろう。

それぐらい『今日の空が一番好き〜』でヒロインの一人「さっちゃん」を演じた伊東の演技は、観る者の心を揺さぶるものだった。ギター（伊東の私物らしい）とスピッツが好きで、銭湯で一緒にバイトをしている主人公が好き。彼が振り向いてくれれば浮かれて、こちらも幸せな気持ちになる。彼が自分に興味がないと察すれば落ち込み、こちらも胸が痛くなる。

「圧巻だった」7分25秒の告白シーン

圧巻だったのは、届かないとわかっている思いをせつせつと訴える告白シーンだ。「好き」という言葉さえ使えない臆病な気持ちと相手への思いやりと優しさ、それでいてどうしても伝えたい思いをまっすぐに伝えようとする強い気持ちが錯綜する7分25秒。とても儚いし切ないのだけど、そこにはたしかに一人の人間のエネルギーと生命が息づいていた。観ているこちらが画面の中のさっちゃんの世界に吸い込まれそうなシーンだった。

もう一人のヒロインを演じた河合優実もさすがの芝居を見せていたが、伊東はそれに伍する存在感を発揮していた。若手を代表する俳優二人の演技を味わうだけでも、この作品を観る価値はある。

安藤サクラが「覚えて帰って！」と叫び、佐藤二朗は「怪物」と…

子役としてデビューした伊東蒼はこれまで「天才」の名をほしいままにしてきた。『島々清しゃ』（2017年）で共演した安藤サクラは舞台挨拶で11歳だった伊東の名前を連呼して「覚えて帰ってください！」と叫び、『さがす』（2022年）で共演した佐藤二朗は16歳だった伊東を「怪物」と形容した。それほどの天才であり逸材なのだ。

2005年生まれの20歳。3歳の頃からダンスを始め、母親の勧めで芝居の世界に飛び込んだ。デビューは6歳のとき。その直後には大河ドラマ『平清盛』（2012年）に清盛の娘・盛子役で出演している。

「このオーディションに落ちたら終わりにしよう」

多くの人に伊東の存在を印象付けたのが、11歳のときに出演した『湯を沸かすほどの熱い愛』（2016年）だ。実はこのときまで伊東はオーディションに落ち続けており、「このオーディションに落ちたらもう終わりにしよう」と母親と話していたという（Bunkamura magazine ONLINE 2025年5月9日）。

末期がんの主人公・双葉（宮沢りえ）に引き取られた夫・一浩（オダギリジョー）の連れ子・鮎子を演じた伊東は、最初は心を閉ざしていたものの、双葉や腹違いの姉・安澄（杉咲花）の愛情によって徐々に心を開いて子どもらしさを取り戻していく難役を的確に演じてみせた。初主演作である『島々清しゃ』では、聴覚が過敏すぎて周囲とコミュニケーションが上手く取れない少女の役を好演した。

伊東は『湯を〜』中野量太監督に「（共演者と）本物の家族になってほしい」と指示され、「役として演じるのではなく、自然な自分として存在する、ということを学びました」と振り返っている（CREA 2022年1月21日）。「自然な自分として存在する」という演じ方は、その後の伊東が演じた役柄にも通じている。中学生になるかならないかの頃に、これほど芝居に対して高い意識を持って臨んでいるのだから、やっぱり天才なのだろう。

芝居の楽しさに気づかせてくれたこの2作が、伊東にとって大きな転機になった。特に共演した宮沢りえと杉咲花、安藤サクラと山田真歩からは芝居への取り組み方などについて大きな影響を受けている。宮沢と杉咲とは現在も交流を続けており、作品の感想を言ってもらうこともあるのだという。

監督たちが「即決」した逸材

その後、学業に専念するための休業を挟み、復帰作になったのが古田新太主演、吉田恵輔監督の『空白』（2021年）。粗暴な父親（古田）との暮らしで生じたストレスから万引きに走ってしまい、スーパーの店長（松坂桃李）に追われている最中、トラックに轢殺されてしまう悲惨な中学生役を演じた。わずかな出番ながら、観る者に鮮烈な印象を与え、不在でも存在を意識させる難役だったが、吉田監督によるとオーディションでは「即決」だったという。

世間を驚かせたのが、怪優・佐藤二朗と共演した『さがす』だ。伊東が演じたのは、失踪した父親（佐藤）を探す娘役。大阪出身らしいネイティブの関西弁を駆使し、小さな身体からエネルギーを放射しながら、凄みさえ感じさせる芝居を見せている。

「難しそうだけどこの役をやりたい、この機会を逃したくない」と思ったという伊東は、このオーディションでも片山慎三監督の「即決」を勝ち取った（PINTSCOPE 2022年1月21日）。ちなみに卓球のラリーは3週間前から練習したらしい。最初は相手のコートにも届かなかったのに、3週間であれができるのだから驚きである。

不幸な少女が世界を救うファンタジー『世界の終わりから』（2023年）では主演を務めた。紀里谷和明監督は自らの引退作の主演に即決で伊東を選んでいる。もはや即決俳優だ。

朝ドラヒロインへの道も?

NHKのドラマへの出演も多い。主なものだけでも、朝ドラ『おかえりモネ』（2021年）では震災で心に傷を負った中学生役、『やさしい猫』（2023年）では入管によって理不尽な目に遭うスリランカ人男性と結婚した母（優香）を支える娘役、大河ドラマ『どうする家康』（2023年）では浅井長政の裏切りを伝えるため命を賭けて走り続けた侍女役、『宙わたる教室』（2024年）では起立性調節障害を抱える定時制高校生の役などが並ぶ。

『テミスの不確かな法廷』（2026年）でも、父に過重労働を強いた会社相手に訴えを起こす娘役を演じている。いつか必ず朝ドラヒロインを演じることになるだろう。

不幸な境遇に置かれた役柄が圧倒的に多い伊東だが、私生活では鬱屈をまったく感じさせない。中学も高校も楽しくて仕方なかったらしく、芝居と学校生活を「100：100」で楽しんだという。TikTokもお笑いも大好きで、嫌なことは寝たら忘れてしまう。落ち込んだときは泣ける曲を聴いてスッキリする。ホラー映画が大好きで、アニメやドラマもハマったら一気に観る。

「何も背負ってないです」意外にもポジティブな素顔は…

陰のある役柄が多くても自身は「ポジティブに物事を考える性格です」（otocoto 2023年4月6日）と言い、社会的なメッセージが込められた作品に多く出演しても「何も背負ってないです」と笑う（Bezzy 2025年9月16日）。

しかし、作品に入れば丹念に台本を読み込み、準備を重ねて役柄の内側に入り込み、まるでそこにいる人のように演じる。紀里谷は伊東の演技を「お芝居という言葉を使うのが嫌なくらい」「自然にというより、『内』から出そうとする」と評しているが、とてもしっくりくる表現だ（CINEMAS＋ 2023年4月8日）。

不幸に耐えていて、どこか儚げだが、芯が強く、どんな理不尽にも負けたりしない。10代の伊東蒼には、そんな役柄がよく似合っていた。20代に入ったこれからは、きっとどんな役柄だって演じられるだろう。日本アカデミー賞だって何度でもノミネートされるだろうし、いずれ軽く飛び越していけるはずだ。ナチュラル・ボーン・アクトレス。今後どんな活躍を見せてくれるか、楽しみでならない。

（大山 くまお）