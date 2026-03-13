集めると“毎回10％オフになるカード”がもらえる　「餃子の王将」スタンプ期間限定2倍

「餃子の王将」は、現在、「2026年版 ぎょうざ倶楽部 お客様感謝キャンペーン」を開催中だ。同キャンペーンは、スタンプを集めると、各種割引券や、会計が毎回最大10％割引になる「ぎょうざ倶楽部会員カード」と交換できる。

【写真】10％割引だけじゃない！その他の割引カードはこちら

同店は、キャンペーンの期間中、スタンプが通常時の2倍になる「スタンプ2倍押し‼」を、2026年3月16日(月)から期間限定で実施する。

〈「スタンプ2倍押し‼」実施期間〉

2026年3月16日(月) 〜 3月31日(火)

※「2026年版 ぎょうざ倶楽部 お客様感謝キャンペーン」の実施期間は2026年1月13日(火) 〜 6月7日(日) 。景品の交換期限は2026年6月14日(日) まで。

【実施店舗】

全国の「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」

「スタンプ2倍押し‼」実施

〈「2026年版 ぎょうざ倶楽部 お客様感謝キャンペーン」景品一覧〉

●スタンプ5個

「税込100円割引券」1枚

●スタンプ15個

「税込100円割引券」1枚＋「税込250円割引券」1枚

●スタンプ25個

「ぎょうざ倶楽部シルバー会員カード(会計5％割引)」＋「税込250円割引券」2枚

〈シルバー会員カード(会計5％割引) を取得後〉

●スタンプ25個

「ぎょうざ倶楽部ゴールド会員カード(会計7％割引)」＋「税込250円割引券」2枚

〈ゴールド会員カード(会計7％割引) を取得後〉

●スタンプ50個

「ぎょうざ倶楽部プラチナ会員カード(会計10％割引)」＋「税込250円割引券」4枚

〈注意事項〉

・スタンプカードは景品と交換毎に回収

・会員カードの有効期限は2026年12月30日(水)まで

・会員カード(有形)の割引は、店舗会計のみの取り扱いとなる

なお、公式スマホアプリの会員証の割引は、テイクアウトネット予約の事前決済にも利用可能。

・「税込100円割引券」および「税込250円割引券」は、次回来店時から利用できる

(有効期限：発行日より1ヶ月間)