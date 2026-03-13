レバークーゼンvsアーセナル スタメン発表
[3.11 欧州CL決勝トーナメント1回戦第1戦](バイアレーナ)
※26:45開始
<出場メンバー>
[レバークーゼン]
先発
GK 28 ヤニス・ブラスビヒ
DF 4 ジャレル・クアンサー
DF 8 ロベルト・アンドリヒ
DF 12 エドモン・タプソバ
MF 11 マルタン・テリエ
MF 19 エルネスト・ポク
MF 20 アレックス・グリマルド
MF 24 アレイクス・ガルシア
MF 25 エセキエル・パラシオス
MF 30 イブラヒム・マザ
FW 35 クリスティアン・コファネ
控え
GK 18 ヨナス・オムリン
GK 36 ニクラス・ロム
DF 15 ティム・オーマン
DF 16 アクセル・タペ
MF 6 エキ・フェルナンデス
MF 7 ヨナス・ホフマン
MF 10 マリク・ティルマン
MF 42 M. Culbreath
FW 14 パトリック・シック
監督
カスパー・ヒュルマンド
[アーセナル]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 5 ピエロ・インカピエ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン・ティンバー
MF 7 ブカヨ・サカ
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 11 ガブリエル・マルティネッリ
MF 36 マルティン・スビメンディ
MF 41 デクラン・ライス
FW 14 ビクトル・ギェケレシュ
控え
GK 13 ケパ・アリサバラガ
GK 79 K. Ranson
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
DF 89 M. Salmon
MF 16 クリスティアン・ノアゴール
MF 56 マックス・ダウマン
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 20 ノニ・マドゥエケ
FW 29 カイ・ハバーツ
監督
ミケル・アルテタ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります