[3.11 欧州CL決勝トーナメント1回戦第1戦](バイアレーナ)

※26:45開始

<出場メンバー>

[レバークーゼン]

先発

GK 28 ヤニス・ブラスビヒ

DF 4 ジャレル・クアンサー

DF 8 ロベルト・アンドリヒ

DF 12 エドモン・タプソバ

MF 11 マルタン・テリエ

MF 19 エルネスト・ポク

MF 20 アレックス・グリマルド

MF 24 アレイクス・ガルシア

MF 25 エセキエル・パラシオス

MF 30 イブラヒム・マザ

FW 35 クリスティアン・コファネ

控え

GK 18 ヨナス・オムリン

GK 36 ニクラス・ロム

DF 15 ティム・オーマン

DF 16 アクセル・タペ

MF 6 エキ・フェルナンデス

MF 7 ヨナス・ホフマン

MF 10 マリク・ティルマン

MF 42 M. Culbreath

FW 14 パトリック・シック

監督

カスパー・ヒュルマンド

[アーセナル]

先発

GK 1 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 5 ピエロ・インカピエ

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

DF 12 ユリエン・ティンバー

MF 7 ブカヨ・サカ

MF 10 エベレチ・エゼ

MF 11 ガブリエル・マルティネッリ

MF 36 マルティン・スビメンディ

MF 41 デクラン・ライス

FW 14 ビクトル・ギェケレシュ

控え

GK 13 ケパ・アリサバラガ

GK 79 K. Ranson

DF 3 クリスティアン・モスケラ

DF 4 ベン・ホワイト

DF 33 リッカルド・カラフィオーリ

DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー

DF 89 M. Salmon

MF 16 クリスティアン・ノアゴール

MF 56 マックス・ダウマン

FW 9 ガブリエル・ジェズス

FW 20 ノニ・マドゥエケ

FW 29 カイ・ハバーツ

監督

ミケル・アルテタ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります