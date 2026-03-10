山田花子、羊毛フェルトで作ったハムスター披露「服まで細かい」「器用」と反響
【モデルプレス＝2026/03/10】お笑いタレントの山田花子が3月9日、自身のブログを更新。羊毛フェルトで作ったハムスターを公開した。
【写真】51歳女芸人「服まで細かい」羊毛フェルトで作ったバスケ選手ハムスター
山田は「完成しました！！羊毛フェルトでハムスター バスケ選手」と記し、羊毛フェルトで作ったバスケットボールのユニフォームを着てボールを持っているオフホワイトのハムスターの人形を公開。ユニフォームの背中には「HAM 99」と切った白いフェルトが貼られており「背番号は99番 お兄ちゃんと同じ背番号やん」とつづっている。
また、以前の投稿では両手にポンポンを持ったチアガールのハムスターも披露しており、2匹を並べた写真に「チアガールと選手 母とお兄ちゃんみたいでしょ！？」とコメントしている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「服まで細かい」「器用」「背番号に愛がある」などと反響が寄せられている。
山田は、2010年にトランペット奏者の福島正紀氏と結婚し、2012年6月に長男、2016年5月に次男を出産した。（modelpress編集部）
