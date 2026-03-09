大谷が公開したデコピンに米ファンが反応

米ファンも驚いた“大暴れ”だった。野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）が9日、自身のインスタグラムのストーリーズ機能を更新し、愛犬「デコピン」の最新写真を公開。気まずそうな表情を浮かべるデコピンの姿に、米メディアは「罪悪感があるようだ」と注目している。

米地元メディア「ドジャース・ネーション」は8日（日本時間9日）、公式X（旧ツイッター）でデコピンが起こした“暴走”について言及。「ショウヘイ・オオタニはたった今、飼い犬のデコピンがぬいぐるみを破壊したように見える写真を何枚か投稿した。後ろにいるデコピンは少し罪悪感があるようだ」と投稿した。

無邪気すぎる“暴走”の痕跡と、気まずそうなデコピンの表情に米ファンも即座に反応。SNSには「Oh no」「デコピンは自分のしたことを自覚しているね！」「デコピンはショウヘイと遊んでもらいたいんだ」「本当に可愛らしい」「親子揃って粉砕王」「ぬいぐるみ病院が必要だ」などのコメントが寄せられていた。

大谷はワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の3試合で、打率.556（9打数5安打）、2本塁打、6打点、4四球、OPS2.026をマーク。デコピン同様の“大暴れ”で、1次ラウンドC組、1位突破の大きな原動力となった。

愛犬とひとときの休息を過ごした大谷は、東京ドームでは最後の試合となる10日のチェコ戦に臨む。（Full-Count編集部）