WBC・プールC

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本代表「侍ジャパン」は1次ラウンド・プールCで3連勝。10日の最終戦チェコ戦を残し、1位での準々決勝を決めている。そんな中、大会を配信している「Netflix」が大谷翔平投手と村上宗隆内野手の独自映像を公開し、話題となった。

「Netflix」のWBC公式Xは9日、「侍ジャパン ベンチ横カメラが捉えた『裏側』（1）」と題して1本の動画を公開した。

試合中のベンチ内、バットを持って構えを作る村上に対し、隣にいる大谷がグリップの部分を触りながら何やら話しかけ、真剣な表情で会話を交わしている。座った後も話し込んだ。およそ1分20秒の場面は「大谷翔平選手に構えを教わる村上宗隆選手の様子」と紹介された。

日本を代表する長距離砲2人の超貴重なシーン。侍ジャパンの試合がない休養日にファンを楽しませる投稿には「グリップの話気になるーー！！！ ほんとになんて言ってるん」「大谷コーチ爆誕！」「大谷に習いたい！」など声が寄せられ、ファンたちは一様に興味津々の様子だった。



（THE ANSWER編集部）