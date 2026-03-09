スヌーピーをパッケージに起用！ちょっと早いけど制汗・デオドラントブランドの「エスカラット」の新ラインナップにご注目
「コーセーコスメポート」が手掛ける制汗・デオドラントブランドの「エスカラット」から、今年の新作ラインナップが発表された。新商品にはスヌーピーがパッケージデザインに起用され、暑い季節に涼しさとかわいさを届けてくれそうだ。
【写真】制汗・デオドラントブランド「エスカラット」の新作アイテムに起用されたスヌーピーのデザインを見る
まだまだしばらく寒い日々は続きそうだが、「エスカラット」の新商品が2026年2月20日から順次発売されている。
昨年、数量限定で発売され、好評を博した「クーリングミスト」が定番アイテムとしてラインナップに加わったほか、「クーリングミスト」の5倍もメントールを配合した超極寒タイプの「クーリングミスト ウルトラクール」、ボディはもちろん頭皮・髪にも使える「クーリングドライシャワー」と、3つの新アイテムを展開する。
「クーリングミスト」と「クーリングミスト ウルトラクール」の2品は、エコな詰め替え用も発売される。こちらは2026年4月24日(金)から順次発売の予定なので、手に入れられるのはもう少し先のこと。こちらの詰め替え用にもスヌーピーのデザインがあしらわれているので、売り場でも見つけやすいはず！
衣類はもちろん体に直接吹きかけられること、クール成分に即効性と持続性の時間差があること、美容成分を含み、爽やかな香りで気になる汗のニオイをマスキングしてくれることなど、酷暑に対抗するにあたって手放せない存在になりそう。
スヌーピーのかわいいパッケージが目印の「エスカラット」シリーズをいち早く手に入れて、ちょっと(かなり!?)早めに暑さ対策を始めよう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
【写真】制汗・デオドラントブランド「エスカラット」の新作アイテムに起用されたスヌーピーのデザインを見る
まだまだしばらく寒い日々は続きそうだが、「エスカラット」の新商品が2026年2月20日から順次発売されている。
「クーリングミスト」と「クーリングミスト ウルトラクール」の2品は、エコな詰め替え用も発売される。こちらは2026年4月24日(金)から順次発売の予定なので、手に入れられるのはもう少し先のこと。こちらの詰め替え用にもスヌーピーのデザインがあしらわれているので、売り場でも見つけやすいはず！
衣類はもちろん体に直接吹きかけられること、クール成分に即効性と持続性の時間差があること、美容成分を含み、爽やかな香りで気になる汗のニオイをマスキングしてくれることなど、酷暑に対抗するにあたって手放せない存在になりそう。
スヌーピーのかわいいパッケージが目印の「エスカラット」シリーズをいち早く手に入れて、ちょっと(かなり!?)早めに暑さ対策を始めよう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC