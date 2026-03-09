プロ・リーグ 25/26の第28節 シントトロイデンとセルクル・ブリュージュの試合が、3月9日03:15に大王わさびスタイエンスタジアムにて行われた。

シントトロイデンは後藤 啓介（FW）、伊藤 涼太郎（MF）、山本 理仁（MF）、畑 大雅（DF）、谷口 彰悟（DF）、小久保 玲央ブライアン（GK）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するセルクル・ブリュージュはダンテ・バンザイル（FW）、オルワセウン・アデウミ（FW）、ピーター・ゲルケンス（MF）らが先発に名を連ねた。なお、シントトロイデンに所属する松澤 海斗（MF）はベンチからのスタートとなった。

24分に試合が動く。シントトロイデンの畑 大雅（DF）のアシストからアルブノール・ムヤ（FW）がゴールを決めてシントトロイデンが先制。

ここで前半が終了。1-0とシントトロイデンがリードしてハーフタイムを迎えた。

57分セルクル・ブリュージュが同点に追いつく。エダン・ディオプ（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

64分、セルクル・ブリュージュが選手交代を行う。ダンテ・バンザイル（FW）からウマル・ディアキテ（MF）に交代した。

74分、シントトロイデンは同時に2人を交代。山本 理仁（MF）、イリアス・セバウィ（MF）に代わり松澤 海斗（MF）、ライアン・マーレン（MF）がピッチに入る。

77分、セルクル・ブリュージュが選手交代を行う。ローレンス・アジェクム（MF）からスティーブ・ヌゴウラ（FW）に交代した。

81分シントトロイデンが逆転。伊藤 涼太郎（MF）のアシストから松澤 海斗（MF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

その後もセルクル・ブリュージュの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、シントトロイデンが2-1で勝利した。

なお、シントトロイデンに所属する後藤 啓介（FW）はフル出場した。伊藤 涼太郎（MF）はフル出場した。山本 理仁（MF）は先発し74分までプレーした。畑 大雅（DF）はフル出場した。谷口 彰悟（DF）はフル出場した。小久保 玲央ブライアン（GK）はフル出場した。松澤 海斗（MF）は74分から交代で出場した。81分にゴールを決めた。

2026-03-09 05:21:19 更新