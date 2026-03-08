¾®ÇþÊ´¤âº½Åü¤â¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¤°¤ë¤°¤ëº®¤¼¤Æ¾Æ¤¯¤À¤±´ÊÃ±¡ª¥Ç¡¼¥Ä¤È¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Î¥±¡¼¥
¥Ç¡¼¥Ä¤È¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Î¥±¡¼¥¤òºî¤ë¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´ÖÌó53Ê¬
¥Ç¡¼¥Ä¤È¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Î¥±¡¼¥¤Î¥«¥í¥ê¡¼Ìó216kcal¡¿8Ê¬¤Î1ÀÚ
¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¡ªº½ÅüÉÔ»ÈÍÑ¡ª¥Ç¡¼¥Ä¤È¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Î¥±¡¼¥
ÂÎ¤Ë°¤¤¤â¤Î¤ÏÀÝ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢´Å¤¤¤â¤Î¤¬Âç¹¥¤¡ª¤Ã¤ÆÊý¤Ë¡¢ÂÎ¤ËÍ¥¤·¤¤¿©ºà¤À¤±¤Çºî¤ë¡¢ºá°´¶¾¯¤Ê¤á¤Î¥±¡¼¥¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Çòº½Åü¡ÊÀºÀ½Åü¡Ë¤Ï¡¢À½Â¤¤Î²áÄø¤Ç¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¤Ê¤É¤Î±ÉÍÜÁÇ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¼è¤ê½ü¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¤½¤Î¤¿¤áÂÎÆâ¤ËÆþ¤ë¤ÈÁÇÁá¤¯Ê¬²ò¡¦µÛ¼ý¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢·ìÅüÃÍ¤¬µÞ·ã¤Ë¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ìÅüÃÍ¤¬µÞ¾å¾º¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ò²¼¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤¬Â¿¤¯Ê¬Èç¤µ¤ì¡¢»éËÃ¤ò¤¿¤á¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¡£
¤Þ¤¿¡¢Åü¤ÎÀÝ¤ê¤¹¤®¤ÏÂÎÆâ¤Ç¡ÖÅü²½¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÈ¿±þ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢È©¤Î¥Ï¥ê¤äÃÆÎÏ¤òÊÝ¤Ä¥³¥é¡¼¥²¥ó¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¥±¡¼¥¤Ï¡¢¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤È¥Ç¡¼¥Ä¤Ç´Å¤µ¤ò½Ð¤·¡¢¾®ÇþÊ´¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¤ÊÊÆÊ´¤ò»È¤¤¡¢µíÆý¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¿¢ÊªÀ¤Î¥ª¡¼¥Ä¥ß¥ë¥¯¤ò»È¤¤¡¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ê¥Ã¥Ä¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢»õ±þ¤¨¤È¿©´¶¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìó80%¤ÎÃ±Îà¡Ê¥Ö¥É¥¦Åü¡¦²ÃÅü¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¡¢¹ÚÁÇ¡¢¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢150¼ïÎà°Ê¾å¤Î±ÉÍÜÁÇ¤ò´Þ¤à±ÉÍÜ²Á¤Î¹â¤¤¡Ö¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥Õ¡¼¥É¡×¤Î¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤ò»È¤¦»ö¤Ç¡¢±ÉÍÜ¤È·ò¹¯¤òÊÝ¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ç¡¼¥Ä¡ÊÜ§Ü¿»Ò¡Ë¤Ï¡¢Å´Ê¬¡¢¥«¥ê¥¦¥à¡¢¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¤Ê¤É¤Î¥ß¥Í¥é¥ë¤ä¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬Èó¾ï¤ËËÉÙ¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¡¼¥É¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¹â¤¤±ÉÍÜ²Á¤«¤é¡¢¡ÖÀ¸Ì¿¤Î¼ù¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÆÃ¤ËÊØÄÌ²þÁ±¤äÉÏ·ìÍ½ËÉ¡¢Â¨¸úÀ¤Î¹â¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Êäµë¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ÉÍÜ²Á¤Î¹â¤¤´ÅÌ£¤ò»È¤¤¡¢Â¾¤Î¿©ºà¤âÂÎ¤ËÍ¥¤·¤¤¤â¤Î¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥±¡¼¥¤Ç¤¹¡£Íñ¤ò»È¤Ã¤Æ¤Õ¤ó¤ï¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ¬ÌýÊ¬¤òÆþ¤ì¤º¤Ë¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¥±¡¼¥¤Ë¡£
ÊÆÊ´¤ò»È¤¦»ö¤Ç¡¢¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¾®ÇþÊ´¤Î¤è¤¦¤Ë¤Õ¤ë¤¤¤Ë¤«¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â¥À¥Þ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤óº®¤¼¤Æ·¿¤ËÎ®¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤â¤Ã¤Á¤ê¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ç¡¼¥Ä¤È¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Î¥±¡¼¥¤ÎºàÎÁ¡Ê8¡ß20¡ß7cm¤Î¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±¡¼¥·¿¡¡1ÂæÊ¬¡Ë
Íñ¡¡2¸Ä
¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡¡50ml
¥ª¡¼¥Ä¥ß¥ë¥¯¡ÊµíÆý¤äÆ¦Æý¤Ê¤É¤Ç¤â²Ä¡Ë¡¡100ml
¡ýÊÆÊ´¡¡150g
¡ý¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ê¥¢¥ë¥ß¥Õ¥ê¡¼¡Ë¡¡¾®¤µ¤¸1ÇÕ
¥Ç¡¼¥Ä¡¡ÀµÌ£80g
¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ê¥Ã¥Ä¡¡80g
²¼½àÈ÷
¡¦¥Ñ¥¦¥ó¥É·¿¤Ë¥ª¡¼¥Ö¥ó¥·¡¼¥È¤òÉß¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò170¡î¤ËÍ½Ç®¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¡¼¥Ä¤È¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Î¥±¡¼¥¤Îºî¤êÊý
¡¡¡¥Ç¡¼¥Ä¤òÈ¾Ê¬¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¡¢¼ï¤ò½Ð¤·¤ÆÁÆ¤¯¹ï¤ß¡¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ê¥Ã¥Ä¤âÁÆ¤¯¹ï¤ó¤Ç¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡¥Ü¥¦¥ë¤ËÍñ¤ò³ä¤êÆþ¤ì¤Æ¥Û¥¤¥Ã¥Ñ¡¼¤ÇÙøÙÂ¤·¡¢¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡¦¥ª¡¼¥Ä¥ß¥ë¥¯¤ò²Ã¤¨¤Æ³ê¤é¤«¤ËÙøÙÂ¤·¤Þ¤¹¡£
£¡¡¥Û¥¤¥Ã¥Ñ¡¼¤«¤é¥´¥à¥Ù¥é¤Ë»ý¤ÁÂØ¤¨¤Æ¡¢ÊÆÊ´¡¦¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò²Ã¤¨¤Æ³ê¤é¤«¤Ëº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢¡¤ÎÁÆ¤¯¹ï¤ó¤À¥Ç¡¼¥Ä¤È¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ê¥Ã¥Ä¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢¶ÑÅù¤Ëº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
¤¡¡£¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò·¿¤ËÎ®¤·Æþ¤ì¡¢¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥À¥¤¥¹¤ò¿¶¤ê¡¢Í½Ç®¤¬´°Î»¤·¤¿¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢25¡Á30Ê¬¾ÆÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÃÝ¶ú¤ò»É¤·¤Æ¡¢²¿¤âÉÕ¤¤¤Æ¤³¤Ê¤±¤ì¤Ð¾Æ¤¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£À¸¤Ã¤Ý¤¤À¸ÃÏ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¿¤é¡¢¾Æ¤»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£É½ÌÌ¤Ë¾Æ¤¿§¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤ò¤«¤Ö¤»¤Æ¡¢¾Ç¤²¤òËÉ»ß¤·¤Þ¤¹¡£
¥¡¡¾Æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢¥±¡¼¥¥¯¡¼¥é¡¼¤Ë¾è¤»¤ÆÎä¤Þ¤·¤Þ¤¹¡£
¦¡¡¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¸ü¤µ¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤é¡¢´°À®¤Ç¤¹¡ª
ÂÎ¤ËÍ¥¤·¤¤¿©ºà¤À¤±¤Çºî¤é¤ì¤¿¥±¡¼¥¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤éºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¥«¥í¥ê¡¼É½¼¨¤ÏÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÆüËÜ¿©ÉÊÉ¸½àÀ®Ê¬É½¡ÊÈ¬Äû¡ËÁýÊä2023Ç¯¡×¤ò¤â¤È¤ËAI¤Ë¤è¤ê»»½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹