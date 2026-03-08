この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【ぽっこりおなか撃退】猫背やたるんだお尻も解消！理想の姿勢と美脚に導く腸腰筋トレーニング

フィットネス系YouTubeチャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【ぽっこりおなか撃退！】腸腰筋ストレッチでおなかや脚の悩みを解消！」と題した動画を公開しました。猫背や下腹部のぽっこり、たるんだお尻、前ももの張りといった悩みの原因となりうる「腸腰筋」にアプローチする、ストレッチとトレーニングを紹介しています。



プログラムは仰向けの姿勢からスタート。片膝を胸に引き寄せて、腸腰筋と対になるお尻の筋肉（大殿筋）をゆるめます。次に、脚を天井に向けて伸ばし、太ももの裏側をストレッチ。のが氏は、筋肉のバランスを整えるため、ターゲットの筋肉だけでなく、その反対側の筋肉にもアプローチすることが重要だと解説します。



続いて、腸腰筋を鍛えるトレーニングに移ります。仰向けのまま、骨盤が左右にぶれないように安定させ、片脚で小さな円を描く「レッグサークル」を行います。その後は立て膝の姿勢になり、お尻を丸め込むようにしながら骨盤を前に押し出し、股関節の前側を重点的にストレッチ。最後に、立った状態で膝を高く持ち上げる動きで、バランスを取りながら腸腰筋をさらに鍛え上げていきます。



姿勢の乱れやスタイルの悩みに繋がる腸腰筋の衰え。のが氏は、このトレーニングを1日1回、まずは1週間続けることを推奨しています。日々の習慣に簡単なエクササイズを取り入れて、しなやかな体を目指してみてはいかがでしょうか。