６日のフジテレビ「全力！脱力タイムズ」では、芸人ゲストのカズレーザーが、インテリイメージを脱しておバカキャラが欲しいメンバーと競うネタ企画「バカキャラゲット選手権」が行われた。

お題に対し、どれだけおバカな回答を繰り出せるかを競うレースで、対戦相手に、元衆院議員の金子恵美氏が登場。「元政治家なので真面目でお堅いイメージを持たれているんですけど、どうしてもおバカキャラが欲しいんです！」とポーカーフェイスで力説。まったく表情を変えずに、冷静な口調でおバカ言動を連発した。

「犬も歩けば〇〇」のお題には、真面目な顔つきで「犬も歩けば、子供ができる」と回答して笑わせ、有田哲平が「その間に何をされたんでしょうね？」と突っ込んだ。

突然真顔で回答ボタンを手荒に押し続けて壊しそうになるなど、確実に笑いをとりにいった。

ネットでも話題となり「金子さんｗ」「金子さんがめちゃくちゃうまい」「金子さん優勝で良くね？」「犬も歩けば子供が出来る。→そりゃダンナだわｗ」「金子さんの回答で、誰かの顔が浮かんだ」「表情を含め私のツボに入ってしました。犬も歩けば子供ができる！も」「金子恵美さんが大喜利強い人みたいになってるｗ」「よく笑わずに解答者やってるなぁｗ凄いｗ」と反応する投稿が集まった。