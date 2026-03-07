【すべて40%オフ以上】Amazon 新生活セールでチェックしたい高割引商品まとめ
今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」が3月9日（月）まで開催中です。

今回は、割引率が40%オフ以上の高割引商品をご紹介。人気商品は売り切れることもあるので、早めのご購入がおすすめです。

→「Amazon 新生活セール」はこちら

シリーズ最小級のサイズを実現。3ポートで同時充電が可能な充電器


UGREEN

UGREEN NexodeX 100W GaNII充電器 3ポート(USB-C*2+USB-A) タイプC 超小型 急速充電器 PD3.0/PPS/QC4+/QC3.0 対応【新生代GaNInfinity™チップ+独自Airpyra技術+PSE技術基準適合】過熱防止 ノートパソコン/MacBook/iPad/iphone17/16/15/14/13/Android/Galaxy S25対応

8,880円 → 4,880円（45%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



Appleの「探す」に対応したスマートトラッカー


UGREEN

UGREEN FineTrack Smart Finder 1個 充電式 スマートトラッカー Appleの「探す」に対応 (iOS端末のみ) 探し物防止タグ USB-C充電 1年長持ち 超薄型 紛失防止 デバイス 財布 鍵 バッグ iPhone「探す」対応

2,499円 → 1,274円（49%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



鼻炎に早めからしっかり対処。「アレジオン20」


アレジオン

【第2類医薬品】アレジオン20 48錠

8,294円 → 2,916円（65%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



胃に優しく、つらい頭痛に速く効く。「イブクイック頭痛薬DX」


イブ(EVE)

【指定第2類医薬品】イブクイック頭痛薬DX 60錠

2,629円 → 1,278円（51%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



お腹の調子が悪い人や、軟便、便秘に。「強ミヤリサン」


ミヤリサン

強ミヤリサン 錠 330錠 [指定医薬部外品]

2,640円 → 1,298円（51%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



睡眠の質の向上に役立つ。機能性表示食品「リラーレ」


キユーピーウエルネス

キユーピー リラーレ 睡眠 サプリ 60粒 約30日分 機能性表示食品 ラフマ配合 [ グリシン GABA テアニン 不使用] 睡眠 の 質を高める (30日用)

2,380円 → 1,100円（54%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



牛めしの具（プレミアム仕様）と、人気の牛カルビ焼肉、豚生姜焼きのセット


松屋

【松屋】（32食）牛めし＆人気焼肉2種（カルビ焼肉＆生姜焼き）セット ※人気No１『牛めしの具（プレミアム仕様）30個食、「牛カルビ焼肉」＆「豚生姜焼き」各1食 【牛丼 冷凍 詰合せ】

13,880円 → 6,999円（50%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



太麺なのにゆで時間わずか6分。マ・マーの早ゆでスパゲティ


マ・マー

マ・マー 早ゆで 6分 スパゲティ 2.0mm 500g×1袋( 約5人前 )太麺 アルデンテ パスタ 麺 時短 レンジ調理 簡単 手軽 調理 計量不要 ( 結束タイプ / チャック付袋 )FineFast

534円 → 294円（45%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



急須でいれたような香りと旨み。コカ・コーラの「綾鷹」


綾鷹

コカ・コーラ 綾鷹 525mlPET×24本

3,528円 → 1,770円（50%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



高密度の強炭酸。サントリー天然水のスパークリング


天然水

【強炭酸水】サントリー 天然水 SPARKLING スパークリング ラベルレス 500ml×24本 まとめ売り実施中

3,110円 → 1,698円（45%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



“頑丈さ”と“着やすさ”を追及した、チャンピオンの定番スウェットシャツ


Champion

Champion トレーナー 長袖裏毛 刺繍 ワンポイントロゴ クルーネックスウェットシャツ ベーシック C3-W001Zメンズ

5,830円 → 3,040円（48%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



シーンやシーズンを選ばず着られる。セットアップも◎


Champion

Champion ロングパンツ スウェットパンツC3-W201Zメンズ

6,930円 → 3,614円（48%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



光沢感のあるレザーをアッパーに使用したモダンなドレスシューズ


Clarks

Clarks メンズ 軽量 通気性 疲れにくい ティルデンプレイン 本革ビジネスシューズ 革靴 レースアップシューズ 軽量 通気性 疲れにくい

17,600円 → 9,680円（45%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



テニスシューズからインスピレーションを受けたデイリーユーススニーカー


PUMA(プーマ)

PUMA(プーマ) ユニセックス大人 Vコート バルクスニーカー

5,390円 → 2,560円（53%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



防災士が監修。15年保存できる簡易トイレ


トイレの女神ＰＲＥＭＩＵＭ

どこでも簡単トイレ トイレの女神PREMIUM 簡易トイレ 【防災士が監修】 15年保存&日本製 携帯/防災/非常用トイレ 防災グッズ 防災ガイドブック付き (100回)

8,980円 → 4,886円（46%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



その他のおすすめ商品


new balance(ニューバランス)

new balance(ニューバランス) ユニセックス大人 237 MS237 M237 現行モデル メンズ レディーススニーカー

10,890円 → 6,240円（43%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)

アイリスオーヤマ ラック メタルラック 幅91×奥行46×高さ151cm 4段 ポール径25mm スチールラック サビに強い 防サビ加工 本体 SE-915E【新モデル版】銀

11,116円 → 5,594円（50%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


ハイチオール

【第3類医薬品】ハイチオールCプラス2 180錠

2,838円 → 1,564円（45%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


ミツカン

ミツカン りんご黒酢 500ml ×2本 機能性表示食品

2,199円 → 1,147円（48%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も



キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。

→キャンペーン詳細ページを見る


