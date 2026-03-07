【すべて40%オフ以上】Amazon 新生活セールでチェックしたい高割引商品まとめ

今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」が3月9日（月）まで開催中です。今回は、割引率が40%オフ以上の高割引商品をご紹介。人気商品は売り切れることもあるので、早めのご購入がおすすめです。

シリーズ最小級のサイズを実現。3ポートで同時充電が可能な充電器

Appleの「探す」に対応したスマートトラッカー

鼻炎に早めからしっかり対処。「アレジオン20」

胃に優しく、つらい頭痛に速く効く。「イブクイック頭痛薬DX」

お腹の調子が悪い人や、軟便、便秘に。「強ミヤリサン」

睡眠の質の向上に役立つ。機能性表示食品「リラーレ」

牛めしの具（プレミアム仕様）と、人気の牛カルビ焼肉、豚生姜焼きのセット

太麺なのにゆで時間わずか6分。マ・マーの早ゆでスパゲティ

急須でいれたような香りと旨み。コカ・コーラの「綾鷹」

高密度の強炭酸。サントリー天然水のスパークリング

“頑丈さ”と“着やすさ”を追及した、チャンピオンの定番スウェットシャツ

シーンやシーズンを選ばず着られる。セットアップも◎

光沢感のあるレザーをアッパーに使用したモダンなドレスシューズ

テニスシューズからインスピレーションを受けたデイリーユーススニーカー

防災士が監修。15年保存できる簡易トイレ

その他のおすすめ商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も



※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください

※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります

キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。