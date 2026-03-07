【すべて40%オフ以上】Amazon 新生活セールでチェックしたい高割引商品まとめ
今回は、割引率が40%オフ以上の高割引商品をご紹介。人気商品は売り切れることもあるので、早めのご購入がおすすめです。
→「Amazon 新生活セール」はこちら
シリーズ最小級のサイズを実現。3ポートで同時充電が可能な充電器
Appleの「探す」に対応したスマートトラッカー
UGREEN FineTrack Smart Finder 1個 充電式 スマートトラッカー Appleの「探す」に対応 (iOS端末のみ) 探し物防止タグ USB-C充電 1年長持ち 超薄型 紛失防止 デバイス 財布 鍵 バッグ iPhone「探す」対応
2,499円 → 1,274円（49%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
鼻炎に早めからしっかり対処。「アレジオン20」
胃に優しく、つらい頭痛に速く効く。「イブクイック頭痛薬DX」
お腹の調子が悪い人や、軟便、便秘に。「強ミヤリサン」
睡眠の質の向上に役立つ。機能性表示食品「リラーレ」
キユーピー リラーレ 睡眠 サプリ 60粒 約30日分 機能性表示食品 ラフマ配合 [ グリシン GABA テアニン 不使用] 睡眠 の 質を高める (30日用)
2,380円 → 1,100円（54%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
牛めしの具（プレミアム仕様）と、人気の牛カルビ焼肉、豚生姜焼きのセット
【松屋】（32食）牛めし＆人気焼肉2種（カルビ焼肉＆生姜焼き）セット ※人気No１『牛めしの具（プレミアム仕様）30個食、「牛カルビ焼肉」＆「豚生姜焼き」各1食 【牛丼 冷凍 詰合せ】
13,880円 → 6,999円（50%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
太麺なのにゆで時間わずか6分。マ・マーの早ゆでスパゲティ
マ・マー 早ゆで 6分 スパゲティ 2.0mm 500g×1袋( 約5人前 )太麺 アルデンテ パスタ 麺 時短 レンジ調理 簡単 手軽 調理 計量不要 ( 結束タイプ / チャック付袋 )FineFast
534円 → 294円（45%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
急須でいれたような香りと旨み。コカ・コーラの「綾鷹」
高密度の強炭酸。サントリー天然水のスパークリング
【強炭酸水】サントリー 天然水 SPARKLING スパークリング ラベルレス 500ml×24本 まとめ売り実施中
3,110円 → 1,698円（45%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
“頑丈さ”と“着やすさ”を追及した、チャンピオンの定番スウェットシャツ
Champion トレーナー 長袖裏毛 刺繍 ワンポイントロゴ クルーネックスウェットシャツ ベーシック C3-W001Zメンズ
5,830円 → 3,040円（48%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
シーンやシーズンを選ばず着られる。セットアップも◎
光沢感のあるレザーをアッパーに使用したモダンなドレスシューズ
Clarks メンズ 軽量 通気性 疲れにくい ティルデンプレイン 本革ビジネスシューズ 革靴 レースアップシューズ 軽量 通気性 疲れにくい
17,600円 → 9,680円（45%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
テニスシューズからインスピレーションを受けたデイリーユーススニーカー
防災士が監修。15年保存できる簡易トイレ
どこでも簡単トイレ トイレの女神PREMIUM 簡易トイレ 【防災士が監修】 15年保存&日本製 携帯/防災/非常用トイレ 防災グッズ 防災ガイドブック付き (100回)
8,980円 → 4,886円（46%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のおすすめ商品
new balance(ニューバランス) ユニセックス大人 237 MS237 M237 現行モデル メンズ レディーススニーカー
10,890円 → 6,240円（43%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
アイリスオーヤマ ラック メタルラック 幅91×奥行46×高さ151cm 4段 ポール径25mm スチールラック サビに強い 防サビ加工 本体 SE-915E【新モデル版】銀
11,116円 → 5,594円（50%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
→「Amazon 新生活セール」はこちら
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。
→キャンペーン詳細ページを見る
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります