祇園辻利「お花見特集」公開♡春限定抹茶セット＆桜スイーツで楽しむ贅沢な春時間

京都・祇園発の老舗茶舗、祇園辻利が春の訪れに合わせて「お花見特集」を公開。公式オンラインショップでは春限定の抹茶セットが登場し、自宅でも気軽に春のティータイムを楽しめます。また、祇園辻利各店や茶寮都路里では、桜と抹茶を組み合わせた華やかな期間限定スイーツが順次登場。おうちでのんびり過ごす時間にも、お花見や春のお出かけの合間にもぴったりのラインナップがそろいました。日本茶の豊かな香りとともに、春のひとときを楽しんでみませんか♡

春限定「お花見抹茶セット2026」



祇園辻利の公式オンラインショップでは、春限定の特別企画「お花見特集」を2026年3月5日（木）12時より公開。その中でも注目は「お花見抹茶セット2026」です。

価格は3,600円（税込）で、祇園辻利公式オンラインショップ限定販売。店頭では取り扱いがありません。

お届け期間は2026年3月27日（金）～3月31日（火）予定で、数量限定のため売り切れ次第終了となります。

セットには、春限定の上質煎茶「春団欒ティーバッグ（7P）」が1袋、1回分2gの抹茶を手軽に楽しめる「スティック抹茶（2g×3本）」が1袋。

桜の花びらを塩漬けにした「桜茶40g」が1個、春限定の和フィナンシェ「がとーぶぶ さくら抹茶フィナンシェ」が2個。

さらに「がとーぶぶ 抹茶フィナンシェ」が2個入っています。どちらのフィナンシェも米粉と求肥を組み合わせたもっちり食感が特徴で、抹茶の豊かな風味と桜の香りが春らしい味わいを演出します。

さらにノベルティとして、春限定デザインの巾着トート（薄浅葱色）が付属。

京さくらが咲く祇園の街並みと茶寮都路里の人気メニュー「特選都路里パフェ」をモチーフにした可愛らしいデザインで、ランチバッグやお出かけ用にもぴったりです。

お花見気分を自宅でも楽しめる贅沢なセットです。

春限定の鎌倉五郎本店おはぎ登場♪羊羹流し仕立ての上品和菓子

店舗で楽しむ桜スイーツ



祇園辻利や茶寮都路里では、春限定の桜スイーツが2026年3月初旬から順次登場します。

祇園辻利 東京スカイツリータウン・ソラマチ店では、限定メニュー「ツリーソフトさくら」を提供。価格は1,150円（税込）で、提供期間は2026年3月2日（月）～2026年4月中旬（平日限定）です。

自家製桜シロップを使用したさくらソフトに、桜メレンゲや抹茶リーフクッキー、さくら抹茶フィナンシェ、小豆、白玉などを添えた、春のお出かけにぴったりの華やかな一品です。

茶寮都路里各店では、人気メニュー「都路里あんみつ-桜-」が登場。

三色白玉や小豆、抹茶とほうじ茶のゼリーに桜アイスといちごを添えた春限定仕様で、祇園本店と京都伊勢丹店は1,750円（税込）、大丸心斎橋店と大丸東京店は1,850円（税込）で提供されます。

提供期間は2026年3月3日（火）～4月下旬で、大丸心斎橋店のみ2026年3月6日（金）～4月30日（木）までとなります。

さらに、京都伊勢丹店では「都路里スイーツトースト（春）」を2,250円（税込）で提供。

ブリオッシュトーストにアイスクリームや小豆、白玉、フルーツなどを贅沢に盛り合わせ、玉露バターとともに楽しめる華やかな一皿です。

祇園本店では、桜あんホイップや桜羊羹、桜アイスを組み合わせた「春うらら」を2,300円（税込）で提供。

京都伊勢丹店限定の「花舞」は2,300円（税込）で、抹茶ソフトや桜アイス、さくら抹茶フィナンシェなどを合わせた春らしいパフェ仕立ての一品です。

大丸東京店限定の「花衣」も2,300円（税込）で、抹茶アイスや桜アイス、抹茶ゼリーなどを重ねた華やかなデザートとなっています。

また、祇園本店・京都伊勢丹・大丸心斎橋店・大丸東京店では「抹茶オレ桜ホイップ」を1,150円（税込）で提供。

濃厚な抹茶オレに桜ホイップをたっぷりのせ、塩漬けの桜がアクセントになった春らしいドリンクです。

春を楽しむ祇園辻利のお花見時間



自宅でゆったり味わう抹茶時間も、春のお出かけの合間に楽しむ桜スイーツも、祇園辻利ならではの上質な味わいがそろいます。

オンラインショップの「お花見抹茶セット2026」で春のティータイムを満喫するのも素敵ですし、店舗で桜スイーツを味わえば、より華やかな春の思い出が広がります。

抹茶の奥深い香りと桜のやさしい甘さに包まれながら、この季節だけの特別な“お花見時間”を楽しんでみてください♪