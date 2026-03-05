2005年（平成17年）12月8日に秋葉原で産声を上げたAKB48。前田敦子、高橋みなみ、小嶋陽菜、篠田麻里子、大島優子、指原莉乃ら数々のスターを生み出し、誰もが知る国民的アイドルグループとなった。

あれから20年、数々の伝説を作ったAKB48劇場は昨年末に完全リニューアルされ、それに合わせておよそ9年ぶりのオリジナル公演がスタート。そしてグループとして再び東京ドームに立つという目標が掲げられた。そんななかで現役メンバーは何を思うのか？ 今、AKB48を見る意味とは？

一昨年3月よりスタートした若手インタビュー連載に続いて、在籍6年以上のメンバーに話を聞く「なんで令和にAKB48？ Season2」がスタート。

第7回は2016年12月8日に15歳で16期生としてお披露目された武藤小麟（むとう・おりん）。前編ではオーディションや研究生時代のなど話を聞かせてもらいましたが、後編では今の悩みやこれからの夢などを語ってもらいました。



【昨日の自分より進化していたいと思うんです】

――2021年12月にチームAへ行くことが発表されました。

武藤 全く想像していなくて。そのままチームKかなと思っていたら、Aでした。

――Aはどんなイメージ？

武藤 王道かなと。凛としているというか、大人なまっすぐなイメージがあるので、Aと聞いてびっくりでした。チームKからはキャプテンだったこみ（込山榛香）さんと私だけで。姉はいないし、同期も道枝咲ちゃんしかいなくて、どうしようかと。

でも「私は今試されてるんだ」と考えて、マネージャーさんに「ポケモン関係のお仕事がしたい」という話をしたり、フルコンタクト空手をやっていた話や、大学で勉強をしているので、経済系のお仕事をしたいと伝えたり。

――大学では経済を学んでいたんですね。

武藤 経済と経営を学んでいました。内部進学だったんですけど、どの学部に入るかしっかり考えました。ないとは思っていましたが、AKB48に何かあったらどうしようって。そうなったときに小嶋（陽菜）さんみたいな社長になりたいなと。

――4年でちゃんと卒業しましたね。

武藤 ツアーとかもあったので、学校に行って、レッスンに行って、学校行って、またレッスンみたいなスケジュールもあったり、ハードだったのを覚えてます。

――休学とかは考えなかった？

武藤 選択肢としてはありだと思ったんですけど、AKB48の活動にも空き時間はあって、だったら頑張れば行けるかなと。

――空いている時間はあまり作りたくないタイプ？

武藤 何もしていない時間が許せなくて。昨日の自分より多少なりとも進化していたいって思っちゃうんです。

空いた時間があったら、些細なことでもいいから予定を入れたいなって。映画を見るとか、お散歩して何か感じるとか。ベットの上で1日すごすとかは好きじゃないんです。





――それこそお姉さんは資格をいっぱい持っていますよね？

武藤 姉や姉のファンの方からは「不安じゃないの？」って言われますね。おすすめの資格があったら知りたいなと。

――そういえば大学院も卒業していますよね。何で行こうと思ったんですか？

武藤 すごい頑張って大学に行ったんですけど、他のメンバーにもいて......。でも、現役の大学院生はいないから行こうと思いました。あとやっぱり不安になっちゃうんです。

同級生は社会人になっている中、自分はアイドルとして活動はしているけど、またコロナ禍みたいになって、空き時間ができるのは嫌だなと。

大学に行って朝から勉強するのは苦じゃないし、自分のためになっていると思ったので、ゼミでやっていたマーケティングを学びに大学院へ行きました。

――大学院はまた大変なの？

武藤 姉からは「大学院の方が大変だよ」と聞いていたんですけど、想像を絶するぐらい大変でびっくりしました。姉はこれをやっていたんだって。

――やっぱりお姉さんのことは意識しますよね。

武藤 たぶん負けたくないんだと思います。せめて同じフィールドに立たないと、みたいな想いがあるんです。

――常に追いかけている感じはありますよね。

武藤 そうなんですよ。だから、ここらでちょっと外れた道を行ってみたいんです。お互いを補い合えるような位置に行ければと思いますけど、悩んでいます。

【今はチームがないけど、復活してほしい！】

――AKB48の活動で苦労したことは？

武藤 個性を出すことです。研究生公演をやっていたとき、（岩立）沙穂さんが見に来てくださって、感想を聞きに行ったら、「いいコっていうのは伝わるけど、それ以上のものが欲しいなと思った」と言ってくださって。

――最初は「武藤十夢の妹」と打ち出していましたよね。

武藤 そこなんですよ！ 過去に戻れるとしたらやり直したい。姉に頼ってばかりでよくなかったなって。ネタがなくなったら作り出しちゃうし（笑）。

――逆に楽しかったことは？

武藤 劇場公演はずっと楽しいです。自分を生で見てもらえるというのもあるし、ファンの方がどこを見ているかがわかって面白いです。温かいファンの方が多いので、いろいろ挑戦ができます。

個人の仕事をしてるときも楽しくて。AKB48にいると「他のメンバーでもできるよな」と思ってしまうこともあって......。最近は私だからいただける仕事も、ポケモン関連やRIZINのレギュラー番組だったり増えてきました。それを見て「握手会に初めて来ました」という方がいらっしゃったり。

自分が少しでもAKB48の入口になれていることが嬉しいんです。それが自分の活力にもなっているなと思います。

――今のAKB48を見ていてどう感じますか？

武藤 キラキラしていると思います。あとはがむしゃらで、まっすぐで、すごいいいなって。若いコたちの勢いが本当にすごいです。

なので、自分たちも負けないようにしたいですし、みんなが東京ドームに立ちたいと心から思っていて、そこに向かってまっすぐに頑張れているなって。

私はチーム制が戻ってほしいなと思っているんですけど、チーム制がないからこそ、グループとして団結できてる部分もあるのかなって......。ドームを目指して、みんなでまとまって進んでいければ嬉しいです。

――やっぱりチームは復活してほしい？

武藤 チーム制のメリットはあると思うんです。例えばAKB48の中で、ビジュアル担当が4人いるとなったら、チームごとにいたほうがもっと磨かれるのかなと。

MCとかもしゃべる割合が増えるし、まだキャラが定まってないコとかも、チーム制のほうが新たな可能性を見つけられるんじゃないかなって。





――AKB48がまた東京ドームに立つためには何が必要だと思いますか？

武藤 みんな頑張っていて、可愛いし、しゃべれるコはしゃべれるし。あとは、もっと知ってもらえる場があればいいなと。昔のAKB48のイメージが強いけど、今のAKB48を見てもらう必要があると思うんです。

――見てもらうにはどうしましょう？

武藤 公演の演目を増やすとか。今、私がやっているのは『ここからだ』と『RESET』なので、もうひとつ増やして、また別の一面を知ってほしいなって。

やるなら『恋愛禁止条例』がいいです。曲がすごい好きなのと、ユニットが可愛いんです。コンサートでやっている曲も多いので、新規の方も見やすいと思います。

――今のAKB48に武藤さんは何ができると思いますか？

武藤 さっきも言ったように「初めてAKB48の握手会に来ました」って方がいるので、ポケモンや格闘技ファンの方々を引き込んでいきたいです。

あと、16期は10年目に入って、最近は後輩たちと話す機会も増えたので、私が教えられることは少ないかもしれないけど、いいものを伝えられたらなって思います。

――個人としての夢は？

武藤 たくさんの方に私のことを知ってもらいたいです。昨年、アルバム選抜に選んでいたのですが、シングルの選抜にはなったことないので、憧れちゃいますね。いろんなことを乗り越えないとたどり着けないと思うので頑張ります！

――最後に武藤さんにとってAKB48とは？

武藤 人生かな......。でもなんだろう「修羅場がいっぱいあるような道」みたいな言葉ってないですかね？ トゲトゲの道みたいな。青春といえば青春なんですよ。でも青春の中にも、ちょっとつらい思いもあるみたいな。そう思います。

●AKB48

2005年（平成17年）12月8日、秋葉原のAKB48劇場で1期生お披露目。

2025年12月4日に21期生がデビュー！

2026年2月25日に67thシングル『名残り桜』発売！ 4月3日〜5日「AKB48春コンサート2026」を国立代々木競技場第一体育館で開催！

最新情報は公式ホームページをチェック。

●武藤小麟（むとう・おりん）

2000年7月22日生まれ、東京都出身

身長153cm

Nickname＝おりん

取材・文／関根弘康 撮影／持田薫