2月28日のゲストは下野紘さん！

ベストアルバム『シンフォニックロック・リミックスベスト』について伺いました。

アーティスト活動を一旦休止していた下野さん。デビュー10周年のタイミングでベストアルバムをリリースすることになった経緯を教えてもらいました。「ポニーキャニオンのスタッフさんと一緒にご相談させてもらって、じゃあちょいとやりますかっていう。それでいろいろと第何弾みたいな形でやっていこうかなという話になりました」

アルバムには下野さんがこれまで歌ってきた楽曲から選りすぐりのナンバーばかりを収録しています「もともと自分が歌ってた楽曲にストリングスだったり、弦楽器、ピアノとかを入れる感じで、より豪華な感じにしたいねって。オーケストラチックな要素を入れたいって話になった時に僕はもうちょっと暗めな曲を入れたらかっこよさそうだなって思ったんすけど、ポニーキャニオン的には“なるべく表題曲で…”ということで要望が通らない（笑）。結果的にはいいものが出来上がったなと思っております」

リミックス＆ストリングスアレンジされた楽曲を聞いて、下野さんはどう思われたのでしょうか？「元気な曲は華やかさがちょっと増して、ロックに関しては豪華さが増した。アレンジを加えるだけで、今まで散々聞いてきた自分の楽曲が、こんなに違うものに生まれ変わるんだっていうのを初めて知りました。差が激しいって思ったのは『ONE CHANCE』。前奏が長いところにオーケストラチックな要素が入ってきて、より派手さ、疾走感が増したと思いましたね。『sympathy』は、ちょっと柔らかくて、温かい雰囲気があるところに、さらに春めいた感じ、光が差しているみたいな。今後、自分の楽曲を作る時に、こういう曲を増やしてもいいんじゃないかなという気持ちになりましたね」

【きゃにめ限定盤】には作詞家の RUCCAさんとのオーディオコメンタリーも収録しています。「最初のシングル『リアル-REAL-』で一緒に作詞をさせてもらって。僕がまず歌詞を書いたんですよ。それを添削してくれたのがRUCCAくん。それこそ自分もマスタリングだったりトラックダウンだったり、いろんなところに関わっていたので、全部がやっぱり思い出せる。オーディオコメンタリーもそうでしたし、懐かしいなっていう記憶は本当蘇りました。あっという間だったなっていう感じはしますよね」

10周年を迎えるアーティスト活動の中で「印象に残っていることは？」と聞かれた下野さん。「ありすぎて困っちゃうんですけど、ファーストアルバムの『WE GO!』を出した時に、“イギリス行こうぜっ！”という話になって。若干ポニーキャニオン側が行きたかったんじゃないかっていう雰囲気もありましたけどね。本来であれば撮影スタッフ、ポニーキャニオンの人たちだけ、スタッフだけっていうところが、音楽プロデューサーとか、それこそRUCCAくんとか、ヘアメイクさんとか、最初の頃からお世話になってる人たちみんな来て、なんか修学旅行みたいな貴重な経験させてもらったなっていう風に改めて思いました」

CDのジャケットは新たに撮り下ろし!タキシードでの撮影はどうだったのかというと「結構順調に行きつつ、ここで撮りますかっていうような感じの撮影だったり。あと紙が散らばってたりするんですけど、ぶん投げていいタイミングって、やっぱり紙は難しいですね。こういう撮影、凄く久しぶりだったから、ちょっとテンション上がっちゃいました。タキシード！って思いました」

新プロジェクトの第２弾は朗読劇。共演は小野大輔さん、土岐隼一さんです。「実は去年ですね、新プロジェクトとは全然別で朗読劇『サウナのサ』を3人でやったんです。今回やるにあたって、またサウナシリーズをやりたい。サウナが中心となって、それぞれ違う人生を生きてきた3人が出会って、そこから少しずつ前に進んでいく。いろいろ悩みがあったものとかも解決していったり、3人で仲良く楽しくやってくっていう、それが面白かったからっていう第2弾の『サウナのウ』。脚本は現段階でもう出来上がっていて、稽古等々はまだやってないよという状況です」

新プロジェクトは第3弾、第4弾と続いていくのでしょうか？「いろんな意味で言えないんで。スケジュールとかその他諸々、いろいろね。なので、みなさん『シンフォニックロック・リミックスベスト』もそうですし『サウナのウ』もですけれど、今後も是非とも楽しみにしていただけたらなと思います。待っていてください」

10年の軌跡を詰め込んだベストアルバムを届けてくれた下野紘さん。『シンフォニックロック・リミックスベスト』は、下野さんにとってどんな作品になったのでしょうか？「今までの集大成プラスアルファ。10周年を迎えて、まだ活動休止ではありますけれども、個人的にも何かしら、いろんな形でアーティスト活動をさらに前に進めていけるようになったらいいなという願いも込めたアルバムになったかなと思っております」