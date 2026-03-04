日本テレビ、ダウンタウン松本人志の出演予定に言及
【モデルプレス＝2026/03/04】日本テレビが2026年3月4日、都内にて2026年4月期改編説明会を実施。お笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志の出演予定について言及した。
◆日本テレビ、松本人志のテレビ復帰に言及
松本のテレビ復帰の可能性について、同局は「今考えていることはありません」と回答した。
松本を巡っては、2023年12月に「週刊文春」が性加害疑惑を報道。これを受け、2024年1月に活動休止を発表した。その後、2025年11月に吉本興業の新たな有料配信サービス「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）」で約1年10ヶ月ぶりに活動を再開。地上波テレビでは、2024年2月放送の「クレイジージャーニー」（TBS系／毎週月曜よる10時〜）が最後の出演となっていたが、2026年3月1日放送の日本テレビ系「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」（毎週日曜よる11時25分〜）内で流れた美容外科「高須クリニック」のCMに登場。同局系バラエティー番組「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」（日曜よる11時25分〜）に出演していた。（modelpress編集部）
◆日本テレビ、2026年4月期改編テーマは「誰かと見たい、が、一番見たい」
日本テレビの2026年4月改編は「誰かと見たい、が、一番見たい」をテーマに掲げ、生活者に「新しさ」「熱」「親子・家族の時間」を届け、同局のコンテンツに人を集めていくことを編成方針としている。改編率は全日6.6％、ゴールデンタイム（19時〜22時）14.8％、プライムタイム（19時〜23時）11.1％。司会は、同局系アナウンサー・辻岡義堂が務めた。（modelpress編集部）
