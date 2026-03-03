大河出演女優、3月末に芸能界引退へ「衝撃」「寂しすぎる」と驚きの声続々
【モデルプレス＝2026/03/03】女優の清田みくり（23）が2日、自身のInstagramを更新。芸能界を引退することを発表した。
【写真】3月末で芸能界引退の23歳美女、大河出演時の姿
同日、バラエティ番組「町中華で飲ろうぜ」（BS・TBS系／毎週月曜22：00〜）にて芸能界を引退することを発表した清田は放送終了後、「私事ですが、3月末をもちまして、芸能活動を終了することとなりました」と改めて報告。続けて「驚かせてしまってすみません！これまで温かく見守ってくださって、本当にありがとうございました！まだあと少し活動は続きますので、また改めてご挨拶させてください」とつづった。この投稿を受け、ファンからは「衝撃」「寂しすぎる」「びっくりした」「どんな道に行っても応援してます！」などの声が上がっている。
2002年生まれ、和歌山県出身。身長167cm。特技はエレクトーンと書道。2019年には映画「殺さない彼と死なない彼女」、「チア男子!!」、NHK大河ドラマ「いだてん〜東京オリムピック噺〜」、2023年には「だが、情熱はある」（日本テレビ）など、数々の話題作に出演していた。（modelpress編集部）
