吉野家で「こども元気割」80円引き＆「おトクに朝活」100円引きクーポン配布！4月までお得なキャンペーン実施中

吉野家では、2026年3月2日4時から、小学生以下の子どもが対象の「こども元気割」と100円引きクーポンがもらえる「おトクに朝活」キャンペーンを実施中です。

300円以上の会計で、翌朝11時まで使えるクーポン配付も実施

春休みから新学期にかけての期間に合わせて、小学生以下（小学生を含む）の子どもを対象に、丼や皿、定食、カレー、お子様メニューが80円引きでお得に楽しめるキャンペーンを、4月20日15時まで実施しています（一部店舗を除く）。

店内利用の場合は子ども1人につき1食まで、テイクアウトの場合は子どもが不在でも申告人数分まで値引きの対象です。

「子ども元気割」の実施店舗など、詳しくは公式サイトから確認できます。

翌朝11時まで使える「100円引きクーポン」

また、3月2日4時から4月30日11時までの期間、朝4時から昼11時までの間に店内またはテイクアウトで300円以上会計した人に、当日を含む翌朝11時まで使える「税込100円引きレシートクーポン」がもらえます。

一部、実施していない店舗や販売価格が異なる店舗があります。

「朝定食」は、忙しい朝でも手軽に栄養バランスがとれるよう、和食の基本とされる"一汁三菜"がテーマになっていて、「朝牛セット」は、牛丼にみそ汁、小鉢が付いたセットメニュー。小鉢は玉子、半熟玉子、ミニサラダ、納豆、お新香の5品から好みの1品が選べます。

このほか、「納豆定食」「特朝定食」「焼魚定食」などをラインアップ。「朝定食」は、ご飯増量とおかわりが無料です（一部店舗では未実施）。

一部実施していない店舗、販売価格および販売時間が異なる店舗があります。

「おトクに朝活」の詳細は、公式サイトで確認できます。

※価格はすべて税込です。

