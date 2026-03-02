「新卒の給料は上がるのに我々は耐えろと？」年収250万円、40代男性の絶望

物価高が騒がれる中、あまりに低賃金では心が折れてしまう。「生活が成り立たない」と投稿を寄せた40代男性（大阪府／年収250万円／離婚・死別）は、切実な思いを明かす。仕事は、子どもたちの健康を支える給食の調理だ。しかし

「給与に対して責任が重すぎる。アレルギーなど生命に直結することもあるのに、この給与では……」

と、その対価があまりに低いことに絶望している。（文：長田コウ）

「生まれた時代が悪かったのか？ これは自己責任なのか？」

月の手取りはおよそ17万2000円だそうで、現状をこう嘆いている。

「人のご飯を作ってるのに自分の家族にご飯を食べさせる余裕が全くない。もう長い間、家族サービスも出来ていない」

男性は「生まれた時代が悪かったのか？ 国の施策が悪かったのか？これは自己責任なのか？」と自問自答を繰り返している。子ども向けの施策が打ち出されても、自分の子が上限年齢を過ぎてから始まるなど、恩恵を受けることができていないそう。「生活保護以下の生活を強要されている気がしている」ともこぼしている。

さらに、昨今の人手不足による新卒の給与引き上げというニュースが、氷河期世代の男性を一層苦しめているようだ。

「買い手市場だった我々は安い給与でパワハラモラハラに耐えてきた。まだ耐えろと？」

すでに限界を迎えているようだ。社会のインフラを支える男性が、報われる日は来るのだろうか。

