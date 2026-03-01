この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ロックバンド「QOOLAND」の元メンバーで、現在は株式会社ヒライ企画の代表を務める平井拓郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで「メジャーレーベルvs自主レーベル"正解"はどちら？｜選び間違えたバンドのヤバすぎる末路」と題した動画を公開。

バンドマンが直面する究極の選択について、幸福論と実利の両面から独自の結論を提示した。

動画内で平井氏は、自主レーベルとメジャーレーベルの違いを「会社経営」に例えて解説した。

自主レーベルは「自分のお金で始める事業」であり、経営の自由度が高い反面、資金や規模に限界があると説明。対してメジャーレーベルは「他人（出資者）のお金で始める事業」であり、莫大な資本を使える代わりに、決定権や表現の自由が制限される構造にあると指摘した。その上で、メジャーデビュー後にバンドが「自分たちのものではなくなる」感覚に陥るリスクにも言及。「（メジャーに行くと）経営権は他人に移っている」とし、自分たちのやりたい音楽や活動方針が通らなくなる「げんなり感」が生まれる背景を語った。

一方で平井氏は、メジャーレーベルでの活動経験がもたらすメリットについても力説した。特に強調したのは、契約期間中に培ったエンジニアやスタジオなどの「人脈」と「技術」だ。これらは契約が終了しても「資産」として残り、その後のインディーズ活動で大きな武器になると指摘。また、近年増えているアルバムやシングル単位での「ショット契約」にも触れ、メジャーの資本力を一時的に活用しつつ、権利関係のリスクを抑える賢い選択肢も存在すると紹介した。

平井氏は、「不幸にならない作戦で行くなら自主レーベル一択」としつつも、さらなる幸福度を追求するならば「早い段階でメジャーデビューをして、その資産を持って自主に戻る」のが有効な生存戦略だと提言。「メジャーデビュー＝ゴール」ではなく、その後の出口戦略まで見据えて活動することの重要性を説き、契約終了を「死」と捉えずに前向きに活用すべきだと視聴者に訴えかけた。

