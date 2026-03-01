東加古川のおむすび屋さん「MUSUBI」握りたて！おむすびランチ

兵庫県東加古川駅からすぐ、3秒！東加古川駅南側ロータリーすぐ、青い暖簾に”おむすび”の文字が目印の、朝9:00からオープンするおむすび屋さん。こだわりのお米は、加古川の神喜米・無農薬米を使用しており、おむすびは注文が入ってから握りたてを提供するスタイルにリニューアルされた、おむすび屋さん「MUSUBI」をご紹介します。

おむすび屋 MUSUBI

店頭には、時間のないお客様でもすぐに購入可能なおむすびも販売されています。海苔は後から巻くパリパリタイプと、こちらに巻いてから提供と好みを選べます。

種類豊富なお弁当も販売

日替わりのお弁当も販売されており、「のり弁当」や「日替わり弁当」など、種類豊富なお弁当が並んでいます。ご飯は、注文後に温かいご飯を入れていただけるので、熱々をいただけるのは嬉しい！

おむすびは200円～

握りたてのおむすびは200円～。「昆布」や「しその実」、「卵黄の醤油漬け」や「甘辛鶏そぼろ」など、バラエティ豊かなおむすびがたくさんあるので、どちらをいただくか迷うくらいです。

おむすびランチ

おむすびは、店内にて好きなおむすびに、プラス300円で小鉢2種とお味噌汁つきの「おむすびランチ」をいただくこともできます。

お味噌汁はセルフサービス

お味噌汁はセルフサービス、わかめやネギなどの具材をいれて、お味噌汁を注ぐだけ、お弁当のテイクアウトでお味噌汁も無料。

握りたてのおむすび

「卵黄の醤油漬け」。ふっくらとした、アツアツのおむすびの中に、とろりと濃厚な卵黄、ご飯との相性抜群！

この日の小鉢は、「厚揚げの煮物」と「ポテトサラダ」でした。ボリューム満点な、おむすびと一緒にいただきました。

立ち飲み屋さんとしても営業

カウンターには、その日のおばんざいがずらりと並んでいます。「筑前煮」や「ポテトサラダ」など日替わりでおふくろさん直伝のおばんざいが用意されています。

握りたておむすびのテイクアウト。お弁当、立ち飲み屋さんとしてもお気軽にご利用いただけます。

MUSUBI

兵庫県加古川市平岡町新在家2-280-7 赤松ビル 1F 2号

TEL 079-451-6423

月・木・金 9:00 - 14:30／17:00 - 21:00

水 10:00 - 14:30／17:00 - 21:00

土・日・祝日 9:00 - 21:00(延長有り)

定休日 火