「奥さんが妊娠中の店長、落としたい」19歳新人バイトの計算高い誘惑に陥落…妻の出産より不倫に沼った夫【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
ぽん子さん(ponko008)は、SNSでフォロワーから寄せられた不倫体験談を漫画にしている。なかでも、妻が初めての出産に挑む裏で、夫が19歳のバイト女性と不倫する姿を描いた『妻の出産よりも19歳バイトに沼る不倫夫の末路』は、大きな反響を呼んだ作品だ。
■どこにでも潜む不倫の影
寄せられる多くの体験談のなかから漫画化する基準について、ぽん子さんは信頼性を重視している。不倫は非常にセンシティブな内容であるため、タレコミ主の心変わりによって「漫画にしないでほしい」と依頼されることも少なくない。そのため、トラブルを避けるうえで、近しい人や信頼できる方からのタレコミを優先して採用しているという。
作中では、新人バイトの「なな」を純粋に元気づけるつもりだった夫が、彼女の「店長を落としたい」という計算高いアプローチに翻弄されていく。シタ側からの体験談をリアルに描く本作の展開から、今後も目が離せない。
取材協力：ぽん子(@ponko008)
