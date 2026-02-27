元日向坂46メンバー、色白素肌眩しいオフショル姿でタイ満喫「南国の女神」「美しいデコルテライン」の声
【モデルプレス＝2026/02/27】元日向坂46の高本彩花が2月26日、自身のInstagramを更新。タイのチェンマイでのオフショルダー私服姿を披露した。
【写真】27歳元日向坂メンバー「南国の女神」素肌全開オフショル姿
以前の投稿でタイのチェンマイを1人で訪れたことを報告していた高本。「チェンマイで泊まったホテル 4泊したので2泊ずつホテルを変えました！こちらはリゾート感あふれるホテルで、この時ちょうど日本は大寒波だったので暖かい雰囲気に癒されました」とつづり、ホテルの水辺をバックに美しい素肌が際立つ白いオフショルダーの私服姿を公開した。
この投稿に、ファンからは「透き通るような綺麗な肌」「美しいデコルテライン」「南国の女神」「可愛すぎる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
◆高本彩花、オフショル私服姿公開
◆高本彩花の投稿に反響
