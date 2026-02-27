〈「ダンプが店に突っ込んだ」「3回放火された家も」バブル期の地上げで荒れ果てた東京・新宿“再生不能の町”の住民が振り返る当時の「恐怖」〉から続く

新宿のど真ん中に位置する富久町・西富久地区。かつてバブル期の地上げで虫食い地となり、一時期は“再生不能の町”とまで呼ばれたが、20年にわたる再開発によって町は生まれ変わった。新しい街には、スーパーの屋上に三角屋根の戸建て住宅が22軒ずらりと並ぶ、さながら“空中住宅街”とも呼ぶべき不思議な光景が広がっている。

【驚きの光景】スーパーの屋上に、戸建て住宅がズラリ…世にも奇妙な「空中住宅街」をたっぷり見る

足を踏み入れると迷路のような路地があり、植栽が美しく映える。人工地盤の地上3階という場所だが、建物や路地、植栽の構成から、歩いていると地面に立っているような気分になる。住宅以外にもベンチや広場が点在し、住民たちがおしゃべりを楽しむ。住んでいるのは、長くこの地で暮らしてきた人たちだ。

いったいなぜ、このような不思議な町が誕生したのか。現地を訪ねその軌跡をたどる。



2015年に完成した「富久クロス」。スーパーの屋上に戸建て住宅が並ぶ異様とも言える構想は、どのように生まれ、実現したのか？ ©志水隆／文藝春秋、以下同

再生不能の町は、どのように復活を遂げたのか？

1990年代後半の新宿区富久町、西富久地区。以前は狭小住宅がひしめき、住民同士が路地で立ち話をするなど、人と人との距離が近い“人情の町”だった。しかしバブル期に地上げ屋が襲来し、乱雑に土地を買い漁った。町は虫食いの状態となり、いつしか“再生不能の町”と呼ばれるようになってしまった。

地区の角地で蕎麦屋「いさ美庵」を営んでいた笹野亨さん（82歳）は、町会の副会長を務めており、荒廃した町をなんとかしようと、奮闘していた。

行政や民間企業にかけあうが、対応は冷ややかだったという。

「『バブルの傷を持ってこられても困る』とか言われてね。剣もほろろでした」

転機は1996（平成8）年、NHKの番組『新日本探訪』で西富久の現状が放送されたこと。

国土庁長官が自ら現地視察に

その後もNHKやテレビ朝日『ニュースステーション』など、テレビや新聞、雑誌で取り上げられ、少しずつ風向きが変わっていく。笹野さんは「マスコミの人の応援がなければね、なかなかできなかったですよ」と振り返る。

1997（平成9）年5月、活動は大きく前進する。伊藤公介国土庁長官（当時）が西富久を現地視察したのだ。

「この写真は国土庁長官が視察にいらしたときです。伊藤さんが来てから話が進んでね。国も、富久のことを考えてくれているのかなって思いましたよね」

そう語るのは、当時早稲田大学理工学総合研究センターに所属し、西富久の支援をしていた増田由子さんだ。2000年9月からは総合コーディネーターとして再開発に参画。まちづくり研究所を立ち上げ、再開発における具体的な事業推進に尽力した人である。

1997年6月には、早稲田大学・尾島研究室の支援の下で「西富久まちづくり組合」が結成された。西富久町会員115人のうち98人が加入している。

“再生不能の町”に、いつしか仲間が増えていった

再開発の青写真を描くに当たり、増田さんは住民にアンケートをとりヒアリングを重ねた。町をまわって現状を把握し、勉強会も実施。一方で、地上げによる未払金や税金をなんとかできないかと組合では住宅金融債権管理機構に相談するなど動きを見せた。1997年7月には、増田さんも同行して東京都と新宿区に陳情を行い、まちづくりを進めていく。

住民は都市開発のノウハウなど、もちろん持っていない。増田さんは専門的な立場から助言し、住民と一緒にプロジェクトを進めた。細かなプランを立て、「自分たちはこういうまちにしたい」という“絵”を描く。この“絵”がないと行政や民間企業にかけあうことは難しい。

「私らは絵は描けない。絵ができたのは早稲田大学が入ってきてくれたから」と笹野さんは大学との出会いを噛み締める。

「これ、模型なんですよ。東急ハンズで材料を買って学生たちと作ったんです」と増田さんは写真を見せてくれた。研究室の学生も西富久のまちづくりに参加し、実測調査やプランの検討、模型制作などで関わった。

「学生さんがいっぱい来てくれてね。みんないい子たちでしたよね」と笹野さんの奥さんの惠美子さんも懐かしがる。

「実測調査の後、笹野さんがお蕎麦を作ってくださってね。学生たちは笹野さんのお蕎麦が楽しみで、卵とじのお蕎麦が美味しかったって言っていましたよ。学生にとって西富久のまちづくりは勉強になったと思います」（増田さん）

学生は富受稲荷のお祭りも手伝い、町のコミュニティに入って関わった。“再生不能”と見なされた西富久には、いつしかたくさんの応援団が集まっていた。

世にも奇妙な“天空の住宅街”が生まれたワケ

地上げの過程で放火に不審火、お稲荷さんの賽銭泥棒などの騒動に見舞われていた西富久の住民が再開発で願っていたのは「安心して暮らせるまち」である。「昔ながらのコミュニティを残したい」という声も多かった。しかし再開発でありがちな高層マンションでは、コミュニティの継続はなかなか難しい。

そこで増田さんが提案したのが「ペントハウス案」だ。

ペントハウスとは、建物の最上階に立つ住宅のこと。元あった町のように戸建てが並ぶ住宅街を組み込めば、人が行き交い関係性は存続すると見込んだ。採算がとれる計画になるようプランが練られていった。

一方で笹野さんは、勉強会や新築マンションの見学を通して、新しい住居における管理費の負担を懸念していた。再開発後も、価値の上がった土地で住民が長く住み続けるにはどうしたらいいのか。そこで、所有する権利の中からワンルームマンションを取得し、賃貸住宅とする案を考えた。家賃を取得し管理費を払う仕組みである。

そんな笹野さんの知恵を取り入れ、コミュニティや自然環境の継承性、経済性といった視点で最終的にたどり着いたのが「超高層マンション＋ペントハウス案」だ。住民による評価も最も高かった。

地区の中央に超高層のマンションを配し、低〜中層マンションとコミュニティ重視のペントハウス群を構成する。商業施設も併設して、採算がとれて住民の意向にもフィットするプランである。地権者の住民はいずれかを選んで居住する計画だ。

2002年（平成14年）7月には、国から「都市再生緊急整備地域」に指定され、計画は前へと進んでいく。

住民たちが語る「空中住宅街」での暮らしぶり

再開発において、増田さんが一貫して守っていたのは「住民の生活の再建」だ。一時、事業性の視点から、土地の評価額が予想外に下がり、再開発への仮同意が落ち込んだことがあった。地権者の取り分が減ると、生活の再建が難しくなる。「みなさんをだませませんから」と、割り当ての数値を粘り強く守った。

2008年10 月に「第一種市街地再開発事業」が都市計画決定され、翌年に「西富久地区市街地再開発組合」が設立。ようやく再開発事業が実現へと移った。 西富久に残っていた建物の解体・除去工事を経て、2012年5月に着工。住民は別の場所で仮住まいをして完成を待った。笹野さんは近くの店舗で蕎麦屋を続けた。

そして2015年9月、超高層マンションと中層集合住宅、屋上の22の戸建からなる「富久クロス」が誕生した。住民が大切にしてきた富受稲荷は、広場に遷宮され、新しいまちを見守っている。

完成したときのことを笹野さんに聞くと「びっくり！」と一言。「昔の細い路地が引き継がれるといいなぁ」と思っていたそうで、路地のある暮らしを楽しんでいる。

住戸は、日照と通気性を考慮した設計で、吹抜空間の居間を基本に間取りや配置はそれぞれ異なる。快適さを保持しながら、経済性を考慮して建材などはコストを抑えて作られた。

「私はそこまでこだわりはなかったんですけど、できれば少し緑のものを置いたりできればいいなって。そんな風に言う方もいらっしゃいましたよね」（笹野さん）

笹野さんは専用の庭で植物をいじる楽しみが増えた。ビルの屋上とは思えない緑あふれる風景も心地良い。

「お買い物がすごい楽」住民が語る“空中住宅街”での暮らしぶり

ペントハウスに暮らすご近所さんたちにも話を聞くことができた。住み心地を聞くと、すぐさま1階のスーパー「ヨークフーズ」の話題になった。エレベーターを使えば、屋上からそのままスーパーに到着する。荷物が多いときはカートで運んだり、総菜が安くなった時間に降りたり、負担を感じず楽しく買い物ができるのが便利だという。

「お買い物がすごい楽。前は近くにスーパーがなかったから」と話すのは末木さん。齊藤さん夫妻のご主人は「すぐそこにエレベーターがあって、スーパーは家の冷蔵庫みたい」と笑う。

奥さんは「笹野会長と増田先生は本当に尊敬しています。主人は『銅像をつくったらいいんじゃないか』って。それぐらい感謝しているんです」と語り、「今が人生で一番幸せ」とも表現する。

「ラジオ体操をずっとやっています。今でも毎朝」。末木さんは以前の西富久地区時代からラジオ体操を欠かさず続けてきた。笹野さんも参加し、新旧の住民が混ざり新たなコミュニティが生まれているようだ。

防災設備も充実、願い通り安心して暮らせる環境に

エレベーターホールにはサイネージがあり、災害時の画面の例として、震度や建物の被害状況、エレベーター、ガス・電気・水道の状況などが表示されていた。巨大な建物にいて安心なのか、確認できる仕組みだ。

西富久地区の再開発は、住民が願った「安心安全なまち」や「住み続けられるまち」を理念に進められた。災害発生時にとどまって生活を維持することを前提に防災計画がつくられ、建物に災害対応型のモニタリングシステムを導入し、構造と設備の情報管理が一元化された。

そして住民への情報共有の仕組みとして取り入れたのがサイネージだ。防災計画に携わった芝浦工業大学の増田幸宏教授は、コミュニティのあった西富久の地域性をいかし「共助の活動を促すことができる」と語る。

「あえてエレベーターホールに情報を出すことで、住民の皆さんが集まって見ることができます。そこで正確な情報を共有しあい、安否の確認ができ冷静な行動にもつながります。再開発でまちが物理的に更新されたとき、地域らしさをどう保っていくか。コミュニティを強化するツールであり、行政や事業者、地域のみなさまの協力により形になったシステムです」（増田教授）

産官学民の連携で実現した在宅避難のための初めてのシステムであり、このシステムの運用によって安心して暮らせるまちが保たれている。

地上げによる町の崩壊→再生を経た今、思うことは……

なお前述した通り、地権者の住民は当初から権利の一部で中層の集合住宅が割り当てられた。賃貸にして家賃収入を得て、管理費や修繕積立金を賄える。ここにも暮らしの安心があった。

地上げで荒廃した町で、笹野さんらが立ち上がって30年以上が過ぎた。広い再開発地を眺めると、住民が主導したことにあらためて驚く。

「本当にいい人ばっかだったもんね。私なんか何の経験もないのにね。私、お蕎麦のことしか知らないもんだから」と笹野さんはしみじみ振り返る。

増田さんも続けた。「工事の人たちもみんないい方ばかりでしたよね。今でも『笹野さんがいたからできたんだよね』と、そんなふうに言っていますよ」

西富久の再開発地には、昭和に始まった大きな物語があった。都心のビルは煌めいてみえるが、そこには元の住民たちが堅実に暮らしていける、仕組みが生きていた。

（鈴木 ゆう子）