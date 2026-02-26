【「GQ JAPAN」4月号増刊 特別表紙版】 2月28日 発売 価格：980円

「GQ JAPAN」2026年4月号増刊 特別表紙版

コンデナスト・ジャパンは、雑誌「GQ JAPAN」4月号増刊 特別表紙版を2月28日に発売する。価格は980円。

今号の表紙には21世紀のポップスターであるBTSが登場。活動休止後、7人全員がそろって表紙を飾るのは本号が初めてとなる。待望のカムバックに大きな期待が寄せられるなか、予約が殺到したため発売前から重版が決定している。

特集では、それぞれソロ活動で大きな成功を収め、アーティストとして、また人間として成長した彼らが、グループとしての成長を振り返る率直な想いや、今後ファンに届けたいこと、そして60代になっても一緒に踊り続けているのかどうかなど、胸の内を熱く語ったインタビューを含む全22ページが掲載されている。