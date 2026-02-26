河合優実、初の酒類CMで豪快な飲みっぷり　「沁みるぜ」に込めた思い

サントリー株式会社は、俳優の河合優実さんが出演する「サントリー生ビール」の新TVCM「沁みわたる青」篇のメイキング＆インタビュー動画を、2月26日に「サントリー生ビール」公式Xアカウントにて公開しました。

初の酒類CM出演となる河合さんの見事な飲みっぷりや、撮影現場でのあたたかいバースデーサプライズの様子などがたっぷりと収められています。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

■ 縁側でビールを飲む河合優実 「沁みるぜ」と心に響くCMストーリー

2月16日から放送中のTV-CM「沁みわたる青」篇は、爽やかな青空が見える日本家屋の縁側が舞台です。

斉藤和義さんが歌う名曲「上を向いて歩こう」をバックに、河合さんがジョッキに注がれた「サントリー生ビール」を美味しそうに味わいます。

「生ビールを飲む時、ひとは必ず上を向く」「それは、自分を励ましてるのかもしれません」という河合さん自身の前向きなナレーションとともに、空や海など青が輝く美しい自然の情景がインサート。

最後は満足げな表情とともに「沁みるぜ」の言葉が重なり、日々頑張る人々の背中をそっと後押しするような、爽快感あふれるストーリーとなっています。

■ 監督の後押しでガッツポーズ連発 メイキング映像

公開されたメイキング動画では、河合さんの“生ビール愛”が炸裂しています。監督から「それでは、生ビールを心ゆくまで味わってきてください！」と送り出されてカメラの前に立った河合さんは、1テイク目から美味しさがダイレクトに伝わってくる見事な飲みっぷりを披露し、現場の視線を釘付けに。

その後もさまざまなアングルで撮影が行われ、監督から「最高！」とOKの声がかかると、思わず「やったー！」と笑顔でガッツポーズを繰り出すお茶目な一幕も。休憩中も気さくにスタッフと笑い合うなど、終始和気あいあいとした雰囲気で撮影は進んだようです。

また、今回の撮影では「沁みわたるのどごし」をより美しく表現するため、主流のデジタルカメラではなく、日本に数台しかないという貴重なフィルムカメラを用いた「ビスタビジョン」という特殊な方式を採用。河合さんも見慣れない機材に興味津々で、「完成が楽しみです」と目を輝かせていました。

さらに、全カット終了後には、撮影前日に25歳の誕生日を迎えたばかりの河合さんへ、サプライズでバースデーケーキと花束が贈られました。

「『サントリー生ビール』が売れますように！」と願いを込めてろうそくの火を吹き消すと、現場は盛大な拍手に。ブルーのデニムシャツに水色のガーベラ、そして青の「サントリー生ビール」という見事なカラーコーディネートに、スタッフからも「めっちゃ映える！」と歓声が上がっていました。

■ 普段も「ベランダでのビール」が至福の時間 撮影後インタビュー

撮影後のインタビューで河合さんは、縁側で大好きなビールを飲むというシンプルな内容ながら、フィルム撮影ならではの「カラカラカラ」とフィルムが回る音にワクワクし、とてもレアな体験だったと振り返りました。

CMの「縁側でリラックスする姿」にちなみ、普段の気分転換の方法について尋ねられると、自身もベランダが大好きで、そこでビールを飲むことがリラックスに繋がっていると告白。また、空いた時間に体を伸ばすストレッチも日々の良いリフレッシュになっていると明かしました。

「サントリー生ビール」が頑張る人を後押しする存在であることから、最近自分を褒めてあげたい出来事を聞かれると、「普段は自分に甘いので、褒めたいと思ったことはほとんどなくて（笑）あえて褒めないようにしています」と謙遜しつつも、最近出演した舞台については「稽古から数カ月間続けて、全公演を終えた時は『やり切った』という言葉がぴったりで、完走したという感覚でした」と充実感を滲ませていました。

25歳を迎えての抱負については、25歳になってすぐにビールのCMに出演できたことの幸せを噛み締めつつ、最近はアウトプットが続いていたため「今年はいろいろな知識を自分の中に入れて、勉強をする年にしたいと思います」と力強く宣言。

この春にチャレンジしたいこととしても、白黒時代のクラシック映画などをたくさん見て、映画の歴史を深く知りたいと、俳優としての真摯な探求心をのぞかせていました。

河合さんの自然体な魅力とビールへの愛がたっぷり詰まったメイキング＆インタビュー動画は、「サントリー生ビール」公式Xアカウントにて公開中です。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026022602.html