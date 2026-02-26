テレ東ショートドラマ国際共同制作　第二弾「いじめられサラリーマンの華麗なる逆襲―その正体は、伝説の会⻑―」追加情報解禁！

追加キャスト発表！

⽯井⼀彰、⾵吹ケイ

⼭⼝⻯央、喜内優⼼、野⽥孝之輔

新規場面写真も解禁！

テレ東のショートドラマ国際共同制作、第二弾作品「いじめられサラリーマンの華麗なる逆襲―その正体は、伝説の会⻑―」（主演：中村優一）にて追加キャストを発表させていただきます。

この度出演が明らかになるのは⽯井⼀彰、⾵吹ケイ、⼭⼝⻯央、喜内優⼼、野⽥孝之輔の５名。



虐げられる底辺サラリーマンが実は伝説の・・・・・・。

取り戻した記憶を頼りに、壮絶な復讐劇が今はじまる！

佐藤大和（中村優一）は底辺サラリーマンとして会社から、そして妻からも虐げられ生きていた。大和は妻の誕生日に不倫の現場を目撃し、止めに入るも乱闘の上負傷してしまう。しかし、それがきっかけとなり記憶を取り戻し自らが「ミコシバホールディングス」の御子柴大和だったことを思い出す。

部下に仕組まれた策略で記憶を失っていた大和は、倒れていたところを救ってくれた桐原琴音（立石晴香）や、ミコシバホールディングスの現社長・藤堂遥（水沢エレナ）らのもと、復讐を誓うが・・・・・・。

Ⓒ「いじめられサラリーマンの華麗なる逆襲」製作委員会

記憶を失った大和が務める会社の社長・神谷亮介を「レ・ミゼラブル」「ミス・サイゴン」「ロミオ＆ジュリエット」など数多くの舞台で大役を担い、「科捜研の女」シリーズなどドラマや映画でも活躍する石井一彰が演じ、初の悪役をつとめている。また大和の妻で神谷と不倫関係にある佐藤萌乃を、元キャビンアテンダントでグラビアアイドルとして活躍、YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」での抜群のトークと強烈なキャラクターが話題沸騰中の風吹ケイが演じている。

またミコシバホールディングスのライバル、クロイワグループの会長・黒岩慎一郎を山口竜央、クロイワグループの御曹司を喜内優心、任侠団体の親玉を野田孝之輔がそれぞれ演じている。

≪出演者紹介≫

【追加キャスト】■石井一彰／（神谷亮介役）

記憶を失った大和が勤める会社の社長。

金と権力に固執し、弱者を徹底的に利用しようとする性格。会社で権力を振り翳しており、日常的に大和をパワハラで追い詰め「底辺のゴミ」と見下している。派手な女遊びをしており人妻好き。大和の妻・萌乃と不倫関係にある。

［コメント］

オファーを頂いた時は何というか、、、こわいと思いました(笑)。

これは挑戦になるぞと。

悪役を演じる事に関しては自分の中にあるものと、

ロールモデルになるキャラクターとを混ぜ合わせて演じてみようと思って挑みました。

ストーリーの展開がはやく、クセの強いキャラクターが渋滞しています。

楽しんでいただけたら嬉しいです。



■風吹ケイ／（佐藤萌乃役）

大和の妻で、神谷と不倫関係にある。

神谷と共に「萌乃が3年前に大和を助けた」と思わせることで恩を売り、こき使ってきた。

金と社会的地位に強く執着しており、大和を貧乏人と見下していたが、彼の正体を知るや否や態度を一変させ、媚びを売り始める。自己中心的で計算高く、自分の利益のためなら平気で他人を利用し、裏切ることを厭わない。

［コメント］

はじめまして、佐藤萌乃役で出演しております風吹ケイです。今回オーディションだったのですが、監督がすぐに決めてくれたという話を聞き本当に嬉しかったし自信になりました。脚本はぼーっとしてると着いていけなくなるほど良い意味で色んな展開が待っているので、視聴者の皆様には是非見逃さないようにしていただきたいです。お楽しみください。



■山口竜王／（黒岩慎一郎役）

ミコシバホールディングスのライバル、クロイワグループの会長。

息子・翔輝に降りかかった事態を知り、大和に復讐を試みるが……。

［コメント］

縦型ショートドラマは初出演でしたが、台本を読んで是⾮やってみたいと思った役でしたので凄く嬉しかったです。特技の殺陣もありましたからワクワクしました。

二日間と少ない撮影日数でしたが、楽しく撮影ができました。いつまでも続いたらいいと思いましたが寂しくオールアップでした。ストーリーも面白く、出演者の皆様も魅力的な作品になっています。縦型ショートドラマの歴史に残る作品です。乞うご期待です。



■喜内優心／（黒岩翔輝役）

クロイワグループの御曹司。

手段を選ばないサイコパスで狂気に満ちた冷淡な性格。大和に勝負を挑むが……。

［コメント］

今回のお話をいただいた瞬間、これまで演じたことのない狂気に満ちた彼にとても強く惹かれました。「命を懸けたゲームを純粋に楽しむサイコパスな金持ち」この難役をどう表現するか何度も試行錯誤しつつ、言葉の一つひとつに神経を研ぎ澄ませて臨んだ、ひりひりするほど緊張感のある時間の連続でした。共演者やスタッフの皆さんと作り上げたこの大切な作品の異様な空気感とスリルを、ぜひ最後まで味わってください！



■野田孝之輔／（真田亮役）

任侠団体の親玉。

三年前に、大和を事故死に見せかけた黒幕の一人。大和が記憶を取り戻してからは、抗争を引き起こしてミコシバグループを乗っ取ろうと暗躍する。

［コメント］

台本の初見、全57話すべてにフックがある息もつかせぬ展開！最終話まで一気読みでした。そんな作品の真田亮という癖の強いワル役を演じました野田孝之輔です。

その権謀術数渦巻くストーリーからは思いもよらず、撮影現場は本当にホスピタリティに溢れる素敵なチームで、スタッフの皆様と一丸となれたと思います。

そんな現場からうまれた激アツの作品、どうぞご期待ください！



※解禁済キャスト※

■主演 中村優一／（御子柴大和・佐藤大和役）

かつて日本でも指折りの富豪だった、「ミコシバグループ」の創業者兼会長。

冷静沈着で決断力があり、武術にも秀でている。

事故に遭い、記憶喪失となって平凡なサラリーマン・佐藤大和として生き日常的なパワハラやいじめに耐える日々を送っていたが、ある日、妻の不倫を目撃し、止めに入るも逆に乱闘の中で負傷する。それをきっかけに記憶を取り戻し、復讐を誓いながら、過去の真相を探し始める。

［コメント］

「いじめられサラリーマンの華麗なる逆襲―その正体は、伝説の会⻑―」で御子柴大和役を務めさせていただきました、中村優一です。

ショートドラマを当たり前のように観るようになった矢先での、このドラマのオファーだったので、大変嬉しかったです。

このドラマの見どころは、濃く個性豊かな登場人物達との刺激たっぷりなストーリー展開です。

僕、演じる大和に立ちはだかる、ライバルや敵達。

大和がどのように戦っていくのか！！是非、最後までご覧ください！！！



■立石晴香／（桐原琴音役）

大和の妻・萌乃のいとこで、心優しく勇敢な女性。

ミコシバへの転職を考えており、目標のキャリアを歩むためにアルバイトをしながら生計を立てている。実家からは政略結婚を迫られるなど、苦しい境遇にある。

大和の正体を知らないものの彼を信じ続け、時に嫉妬や不安を感じながらも、その側に寄り添おうとする。

［コメント］

今回オファーを受けて、結末含めてとても面白い作品だと感じました。

琴音を自分が演じることになって本当に嬉しかったです。

撮影は、毎日が怒涛でしたが、学びになることばかりで思い出に残る撮影の日々でした。

個人的にはメイクさんが中国の方で、日本ドラマではなかなかないようなしっかりメイクがとっても気に入りました。ぜひそこも注目してほしいです。

裏切りに愛に駆け引きにアクションまで！一つの作品で色々な感情になると思います。ぜひ楽しみにしていてください



■水沢エレナ（藤堂遥役）

「ミコシバホールディングス」の現社長であり、大和の最も忠実な部下。

冷静沈着で頭脳明晰なキャリアウーマンであり、会長のためならどんな困難にも立ち向かう覚悟を持つ。しかし、３年前の会長失踪事件に関係があるようで……。

［コメント］

オファーをいただいた際、藤堂遥というキャラクターに強い魅力を感じ、

これまでに演じたことのない役柄でしたが、ぜひ挑戦させていただきたいと思いました。

藤堂遥を演じるのはとても楽しく、撮影期間があっという間に感じられるほど、

充実した時間となりました。

次々とハプニングが起こるスピード感のある作品でありながら、

それぞれのキャラクターの強い個性やユーモアのある部分も見どころなので、

そういったところも楽しみながらご覧いただけたら嬉しいです。

≪あらすじ≫

佐藤大和（中村優一）は勤め先の社長・神谷亮介（石井一彰）と妻・萌乃（風吹ケイ）から虐げられ、屈辱をうけながら底辺サラリーマンとして暮らしていた。

しかし、神谷と萌乃の不倫を目撃したことがきっかけで記憶を呼び起こし、自らが世界的な大企業ミコシバホールディングスの創業者、御子柴大和だったことを思いだす。

ミコシバホールディングスの現社長・藤堂遥（水沢エレナ）の力も借りて、3年前の陰謀を晴らすべく自らを陥れた犯人を捜しだし復讐することを決意する大和。

ライバルのクロイワグループ会長・黒岩慎一郎（山口竜王）と御曹司・黒岩翔輝（喜内優心）、そして暗躍する任侠団体の親玉・真田亮（野田孝之輔）らの策略に巻き込まれながらも、大和を気に掛ける桐原琴音（立石晴香）らに支えられ、黒幕を突き止めようとつきすすむ。壮絶な復讐劇が今はじまる！？

≪作品概要≫

【タイトル】 いじめられサラリーマンの華麗なる逆襲―その正体は、伝説の会⻑― 【配信】 ショートドラマ配信アプリ「TopShort」ほかにて近日配信開始（全57話） 【主演】 中村優一 【出演】 立石晴香 石井一彰 風吹ケイ 喜内優心 山口竜央 野田孝之輔／水沢エレナ 【脚本】 原野吉弘（『晩酌の流儀4～秋冬編～』『問題物件』） 【監督】 横山一洋（『リベンジ！清掃員CEO・咲』） 【プロデューサー】 井上穂乃香（テレビ東京） 山口修平（テレビ東京） 黄兆良 【制作】 テレビ東京／Nishiki Digital Media Japan 【製作著作】 「いじめられサラリーマンの華麗なる逆襲」製作委員会 【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/txshortdrama_salaryman/ 【公式X】 @tx_short_drama https://x.com/tx_short_drama 【公式TikTok】 @tx_short_drama https://www.tiktok.com/@tx_short_drama 【公式Instagram】 @tx_short_drama https://www.instagram.com/tx_short_drama/ 【ハッシュタグ】 #いじめられサラリーマンの華麗なる逆襲＃テレ東ショート 【コピーライト】 Ⓒ「いじめられサラリーマンの華麗なる逆襲」製作委員会