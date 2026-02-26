おうちで手軽に食べられる本格冷凍ピザ”mini PIZZAテリマヨ＆チーズ”が新発売♪

2026年2月23日(月)に井村屋から発売された、おうちで手軽に食べられる冷凍ピザの第2弾。”mini PIZZAテリマヨ＆チーズ”が新登場♪1人分のサイズでもっちりした生地に豚肉がたっぷり入っていて、こだわりのチーズ3種類を使った本格冷凍ピザになっています。全国の量販店・スーパー、井村屋ウェブショップにて販売されます!

ミニサイズの本格冷凍ピザ♪

本格冷凍ピザ シリーズ第1弾では”ベーコン＆チーズ”が発売されました!

イタリア産トマトペーストを使用した濃厚なピザソースがベースになっていて、豚肉のうまみやベーコンの塩気、玉ねぎの甘み、トマトの酸味が濃厚なチーズと調和し、本格的なピザになっています。多くのお客様からも大好評の商品でした♪

イーブイ東京ばな奈のトートバッグ付きセット登場♡限定お菓子も楽しめる

幅広い世代に人気のテリマヨフレーバー

本格冷凍ピザ シリーズ第2弾はテリマヨフレーバーになっています!

冷凍ピザは1袋に2個入っていて1個あたり90g、手のひらサイズになっています。

角切りの豚肉がゴロゴロ入ったテリヤキソースと濃厚なチーズがたっぷり入っています。豚肉に香辛料で下味をつけ、豚肉本来のうまみを引き出し、甘辛い濃厚なテリヤキソースで味付けしています!

こだわりのチーズ2種類を使用♪



ピザにはモッツァレラとゴーダの2種のチーズを使用し、さらにマヨを合わせたコクのある濃厚なチーズになっています。とろ～りとろけて伸びるチーズと甘辛いテリヤキソースの相性が抜群でクセになる味わいです。

生地にもこだわりが…

小麦粉と米粉をブレンドして生地を配合しています。井村屋の独自製造技術である”二段発酵製法”を採用しているのだとか。

自社オーブンで焼き上げたピザを急速冷却することで、できたてのおいしさをそのまま閉じ込めています♪

もっちり感とふわふわした生地はほんのり甘みがあり、ピザのこんがり焼けた香ばしい香りが残っています。

コクのあるとろけるチーズに豚肉のうまみが詰まった濃厚なテリヤキソースの具材がしっかり入っていて食べ応えがありました!

美味しい食べ方

電子レンジだけでも十分美味しくいただけますが、加熱後にトースターで焼くとカリッと香ばしさがさらにアップします。より本格的なピザが味わえるのでぜひ試してみてください!

商品情報



mini PIZZA テリマヨ＆チーズ

･発売期日：2026年2月23日（月）より順次発売

･希望小売価格：オープン価格

･内容量：90ｇ×2コ

･賞味期間：1年間

･販売場所：全国の量販店・スーパー、井村屋ウェブショップ

mini PIZZA ベーコン＆チーズ

･発売期日：2025年9月1日（月）より順次発売

･希望小売価格：オープン価格

･内容量：90ｇ×2コ

･賞味期間：1年間

･販売場所：全国の量販店・スーパー、井村屋ウェブショップ

※本記事は個人の感想に基づいたものです。味の感じ方には個人差がありますのでご了承ください。