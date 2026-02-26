辻希美の夫・杉浦太陽、第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんとの休日ショットが話題「フォルムが可愛すぎ」「どんどん成長してる」
【モデルプレス＝2026/02/26】俳優の杉浦太陽が2月24日、自身のオフィシャルブログを更新。第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんのショットを公開した。
【写真】5児のパパタレ「フォルムが可愛すぎ」薄毛の第5子とのほっこり休日
杉浦は「久しぶりの休日は家族で学校送り出して、夢空のお買い物に行って」「買ったおもちゃで、遊んでくれると嬉しいよね」とつづり、夢空ちゃんが杉浦の膝の上に乗り、アンパンマンのイラストが入ったおもちゃで遊んでいるショットを投稿。紐のようなものを引っ張る、夢空ちゃんの小さい手が微笑ましい一枚になっている。
この投稿にファンからは「どんどん成長してる」「後ろ姿のフォルムが可愛すぎ」「休日のパパ素敵」「愛情たっぷりな写真にほっこり」「ずっと見ていられる」などといった声が寄せられている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に3男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
