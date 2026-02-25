ショートドラマプラットフォーム「Kanta」で、話題の2作品『Silent Code〜監獄の密約〜』『推しのハウスメイドになりました』が配信開始

刑事である主人公・雨宮ハル（前田敦子）が、弟の不審死の真相を追うため男装して刑務所に潜入。無期懲役囚（白洲迅）、刑務所内を束ねる蝶野蒼真（伊藤英明）らと交錯しながら、禁断の関係と陰謀に迫るクライム・サスペンス。

RIDI Corporationが運営するショートドラマプラットフォーム「Kanta（カンタ）」では、2026年2月下旬からオリジナルショートドラマ2作品を配信開始する。2月27日から配信開始するのが、前田敦子さん、伊藤英明さんらが出演するクライム・サスペンス。全30話・総尺63分に凝縮した重厚な作品だ。前田敦子／白洲迅／伊藤英明に加え、『国宝』などで話題となった嶋田久作ら実力派が集結し、ショートドラマとは思えない豪華なキャスティングも注目を集めている。さらに2月20日から配信を開始しているのは主演は、DRIPPIN・X1出身のチャ・ジュノさん。相手役には駒井蓮さんを迎え、日韓キャスト共演で描くラブコメディとなっている。K-POP×共同生活というファンタジー設定に加え、「正体を明かせないファン」という切なさも織り交ぜた作品だ。