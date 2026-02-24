下着の透けが気になる人におすすめ。響きにくい「スキンカラーインナー」が新登場

アツギは、 大人の女性のスタイリングをより素敵に見せるインナーウェアブランド「NUDE Make／ヌードメイク」から、透けにくいスキンカラーを採用したアイテムを2026年春夏シーズンに発売。店頭では2月下旬より順次展開します。

■下着の透けが気になる人にオススメのスキンカラーインナー

ヌードメイクは服にひびきにくい素材や華やかなレースなどを用いて、大人の女性のスタイリングをより素敵に見せるインナーウェアを取り揃えるブランド。2026年春夏シーズンは新たに、服に透けにくい肌なじみの良いスキンカラーを採用したアイテムを発売します。

スキンカラーインナーは「本当に透けにくい」「サラサラで着心地が良い」といった評価が寄せられ、楽天アツギ公式ショップで星4.5以上獲得したEC限定人気商品「透けにくいインナー」シリーズ。

今回は、同アイテムを店頭でもチェックできるよう、ヌードメイクブランドで展開するものです。タンクトップとブラトップに加え、ヌードメイクのスキンカラーインナーでは、ハーフトップとショーツを含む4種類にバリエーションを増やして提案します。

■自分に合う色が見つかる4色展開

スキンカラーインナーの特徴は、肌の色味（黄み・赤み）とトーン（明るめ・暗め）の2軸で選べるカラー展開。ベージュ、アーモンド、グレースワイン、アプリコットの全4色から自身の肌に合ったカラーを選ぶことで、より透けにくくなります。

気温の上昇に伴い、さらに活躍する白や淡色系のトップスやボトムス着用の際に気になる下着の透けをガードし、さらにオシャレを楽しめます。

■スキンカラーインナー商品詳細

◇透けにくいインナー

所有するブラジャーの上から着用するだけで下着が透けにくくなるタンクトップ。肩紐は少し幅広な設計のため、ブラジャーの肩紐の透けもガードします。

身生地はひんやり涼しい肌触りの接触冷感素材を使用。さらに吸汗速乾加工を施し、脇部分は汗取りパッド付きで暑い日も快適なアイテムです。こちらのアイテムは店頭限定で展開します。

サイズ展開：M、L、LL

カラー展開：ベージュ、アーモンド、グレースワイン、アプリコット（全4色）

希望小売価格：1,870円

◇透けにくいブラトップ

ノンワイヤーのカップ付きタンクトップ。1枚で着用可能なため背中の段差が出にくく、からだのラインが出るタイトなトップスとも好相性です。

左右一体型のモールドカップを採用することでバストをホールドし、綺麗なバストラインをキープします。身生地はひんやり涼しい肌触りの接触冷感素材を使用。さらに吸汗速乾加工を施し、脇は汗取りパッド付きで暑い日も快適なアイテムです。こちらのアイテムは店頭限定で展開します。

サイズ展開：M、L、LL

カラー展開：ベージュ、アーモンド、グレースワイン、アプリコット（全4色）

希望小売価格：2,860円

◇透けにくいひびきにくいハーフトップ

クロップド丈など少し丈が短いトップスにも合わせやすいハーフトップ。透けにくさに加えて、接着仕様で縫い目をなくして服にひびきにくいことにもこだわったアイテムです。

タグレス仕様でタグが当たってチクチクすることを防ぎます。べたつきにくい吸汗速乾加工付きです。

サイズ展開：M、L、LL

カラー展開：ベージュ、アーモンド、グレースワイン、アプリコット（全4色）

希望小売価格：1,980円

オンラインショップ：https://www.atsugi-styleup.jp/product/detail/94829AS

◇透けにくいひびきにくいショーツ

透けにくさに加えて、接着仕様で縫い目をなくし服にひびきにくいことにもこだわったショーツ。タイトなボトムスと好相性なアイテムです。

タグレス仕様でタグが当たってチクチクすることを防ぎます。べたつきにくい吸汗速乾加工付きです。

サイズ展開：M、L、LL

カラー展開：ベージュ、アーモンド、グレースワイン、アプリコット（全4色）

希望小売価格：1,100円

オンラインショップ：https://www.atsugi-styleup.jp/product/detail/84829AS

■定番カラーのひびきにくいアイテムも同時発売

服にひびきにくいハーフトップとショーツも2026年春夏シーズンの新商品として発売。定番で使いやすいグレーとブラックの2色展開です。

◇ひびきにくいハーフトップ

クロップド丈など少し丈が短いトップスにも合わせやすいハーフトップ。接着仕様で縫い目をなくして服にひびきにくいことにこだわったアイテムです。

タグレス仕様でタグが当たってチクチクすることを防ぎます。べたつきにくい吸汗速乾加工付きです。

サイズ展開：M、L、LL

カラー展開：グレー、ブラック（全2色）

希望小売価格：1,980円

オンラインショップ：https://www.atsugi-styleup.jp/product/detail/94830AS

◇ひびきにくいショーツ

接着仕様で縫い目をなくし服にひびきにくいことにこだわったショーツ。タイトなボトムスと好相性なアイテムです。

タグレス仕様でタグが当たってチクチクすることを防ぎます。べたつきにくい吸汗速乾加工付きです。

サイズ展開：M、L、LL

カラー展開：グレー、ブラック（全2色）

希望小売価格：1,100円

オンラインショップ：https://www.atsugi-styleup.jp/product/detail/84830AS

ぜひ新しいNUDE Makeのスキンカラーインナーを取り入れて、春夏のおしゃれを楽しんでみてはいかがでしょうか。

■NUDE Make／ヌードメイク ブランド概要

ブランド名：NUDE Make／ヌードメイク

商品展開：ブラジャー全9型、ショーツ全7型、インナー全2型、スリップ全1型、ペチパンツ全2型（全21型）

希望小売価格：968円〜2,860円

主な販売経路：量販店、衣料品専門店、オンラインショップなど（インナー商品2型は店頭限定の取扱い）

オンラインショップ：https://www.atsugi-styleup.jp/product/list?cat=200105140

新商品発売日：2026年2月下旬より順次店頭展開中

アツギ

http://www.atsugi.co.jp/

