この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「技彩 WAZAIRO」が、「脱サラして行列店に！手料理大好きおにぎり女将のおばんざい仕込みに密着」と題した動画を公開しました。脱サラしておにぎり専門店「梅のり」を始めた女将さんの、手間暇を惜しまない仕込み風景と、手作り料理への愛情が詰まった内容となっています。



動画は、早朝の仕込み風景から始まります。お米を丁寧に研ぎ、炊飯器には水と一緒に備長炭を投入。「やっぱりふっくらしますね」と語る女将さんのこだわりが垣間見えます。おにぎりの具材となる鮭は、切り身をオーブンで焼き、丁寧に骨を取り除いてほぐしていきます。また、寿司店から譲り受けたという大量の魚のあらは、熱湯をかけて臭みを取り、味噌汁の出汁として活用。「お刺身で食べれるようなやつをいただいてるんで、やっぱ旨みも出ますよね」と、素材への感謝を口にします。



動画の中盤では、日替わりのおばんざい作りも紹介されました。この日は手作りの「がんもどき」。しっかりと水切りした木綿豆腐に、ひじきの煮物、枝豆、卵などを混ぜ合わせ、高温の油で揚げていきます。揚げたてのがんもどきは、外はカリッと、中はふわふわの仕上がりです。



営業中、注文が入ると女将さんは型にご飯を詰め、具材を乗せてから優しく手で握ります。「人のために作るのが好きで、自分のためには一切作らない」と笑う女将さん。娘さんと二人三脚で店を切り盛りする姿や、常連客との温かいやり取りに、お腹も心も満たされるような動画となっています。



【手作りがんもどき（動画より）】

［材料］

・木綿豆腐

・ひじきの煮物（人参、油揚げなどを含む）

・枝豆（むき身）

・卵

・片栗粉

・揚げ油



［作り方］

1. 木綿豆腐は崩してザルにあけ、キッチンペーパーなどで包んでしっかりと水切りをする。

2. ボウルに水切りした豆腐を入れ、手でなめらかになるまで潰す。

3. ひじきの煮物、枝豆、卵、片栗粉を加え、全体が均一になるまでよく混ぜ合わせる。

4. 手に油（分量外）を塗り、タネを丸く成形する。

5. 鍋に油を熱し、きつね色になるまで揚げる。