【CSM変身ベルト アークルver.25th（3次受注）】 2月24日16時より予約開始 10月 発送予定 価格：44,000円

バンダイは、大人向けなりきり玩具「CSM変身ベルト アークルver.25th」の3次受注分を通販サイトプレミアムバンダイにて2月24日16時より予約受付を開始する。発送は10月を予定し、価格は44,000円。

本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダークウガ」に登場する変身ベルト「アークル」をCSMシリーズで放送25周年を記念した仕様で商品化。

2019年発売の「CSM変身ベルト アークル」(以下、ver.1)をリメイクし、外観を一新し音声面がアップデート。さらに新規造形で初のCSM化となる、ライジングマイティ/アメイジングマイティの脚部装備「マイティアンクレット」2つが付属する。

「アークル」本体の大部分を占めるシルバー、ガンメタ塗装やライジングアーマー/アルティメットアーマーの金色塗装に変更され、音声面では、マイティフォーム、ドラゴンフォームの変身音がさらに進化し、劇中の変身音と同じ仕様となっている。さらに変身音のバリエーションが追加され、「ライジングドラゴン初回変身音」など、特定エピソードの変身音を多数収録。効果音ボタンが2つ新設され、「ジャンプ＆着地音」や「ゴウラム関連音」など、様々な新規効果音を収録するなど音声面を大幅にボリュームアップ。

変身シークエンス中に「腕振りポーズ音」を鳴らすことも可能となり、変身遊びの臨場感もアップしている。

ライジングアーマー/アルティメットアーマーの付け替えと合わせて、仮面ライダークウガ全フォームへの変身再現が可能。「Dモード」も引き続き搭載し、ソニックウェーブ変身音も楽しめる。さらに「一条薫の携帯電話」も付属。ボタン操作で一条の名台詞が再生可能。

(C)石森プロ・東映