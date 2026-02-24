「仮面ライダークウガ」より「CSM変身ベルト アークルver.25th」の3次受注がプレミアムバンダイにて2月24日16時より開始
バンダイは、大人向けなりきり玩具「CSM変身ベルト アークルver.25th」の3次受注分を通販サイトプレミアムバンダイにて2月24日16時より予約受付を開始する。発送は10月を予定し、価格は44,000円。
本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダークウガ」に登場する変身ベルト「アークル」をCSMシリーズで放送25周年を記念した仕様で商品化。
2019年発売の「CSM変身ベルト アークル」(以下、ver.1)をリメイクし、外観を一新し音声面がアップデート。さらに新規造形で初のCSM化となる、ライジングマイティ/アメイジングマイティの脚部装備「マイティアンクレット」2つが付属する。
「アークル」本体の大部分を占めるシルバー、ガンメタ塗装やライジングアーマー/アルティメットアーマーの金色塗装に変更され、音声面では、マイティフォーム、ドラゴンフォームの変身音がさらに進化し、劇中の変身音と同じ仕様となっている。さらに変身音のバリエーションが追加され、「ライジングドラゴン初回変身音」など、特定エピソードの変身音を多数収録。効果音ボタンが2つ新設され、「ジャンプ＆着地音」や「ゴウラム関連音」など、様々な新規効果音を収録するなど音声面を大幅にボリュームアップ。
変身シークエンス中に「腕振りポーズ音」を鳴らすことも可能となり、変身遊びの臨場感もアップしている。
ライジングアーマー/アルティメットアーマーの付け替えと合わせて、仮面ライダークウガ全フォームへの変身再現が可能。「Dモード」も引き続き搭載し、ソニックウェーブ変身音も楽しめる。さらに「一条薫の携帯電話」も付属。ボタン操作で一条の名台詞が再生可能。
【お知らせ】- 仮面ライダーおもちゃウェブ公式 (@bandai_ridertoy) February 24, 2026
「CSM変身ベルト アークルver.25th」2026年7月発送分につきまして、準備数に達したため予約受付を終了いたしました。
本日16時より、3次受注（2026年10月発送分）の予約受付を開始いたします。
▶https://t.co/csCItRatVe… pic.twitter.com/a1JC1mbYMH
(C)石森プロ・東映