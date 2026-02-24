日本維新の会の吉村洋文代表が国政復帰に意欲を示している。

【映像】「吉村氏のおかけで女性票が多かった」ジャーナリストが証言

ジャーナリストの青山和弘氏は「大阪都構想が実現する段階になってきたら国政に復帰するということが囁かれている。本人も意欲を示したと言われているが、公式的には認めていない」と説明した。

続けて「吉村氏は来年の4月で任期が終わる。その後どうするのか。府知事を続けることはあまり言っていなくて、じゃあタレントになるのでは？という人もいたが、今回副首都構想がもし成立すると、じゃあ大阪都構想と一緒になって、大阪を副首都にするというのが実現に向かい出す時に、じゃあ今度は国会に来て、例えば総務大臣とか、そういうポジションを今度取るという話もしているので、大臣ポストなんかにつくと、確かに連立がまず強くもなるし、勢いがついていくかもしれないということで、そういう話がここに来て急浮上している」と解説。

さらに「今回の衆院選で維新は女性票が多かった。これは吉村氏のおかげではないかと言われている。かつての維新は男性が多く、ちょっとマッチョなイメージがあったと思う。でも今回は女性の有権者の支持が高かった。こういったことで国政に来れば維新の復権にもつながるのではないかという見方もある」と分析した。

（『ABEMA的ニュースショー』より）