ギャップ＆女性らしさマシマシ♡ 今季トレンドの「チェックボトム」着回しテク
「いい出会いがあるかも」そんな期待感に応えてくれるのが、色気マシマシな変身を遂げるお洋服♡ そこで今回は、那須ほほみさんとともに、見せパンがイマドキな「チェックボトム」の着回しテクをご紹介します。今季トレンドの“ファッションランジェリー”をご堪能あれ！
見せパンがイマドキ【チェックボトム】
しゃれ感と遊び心を効かせたい夜遊び服には、今旬な“ファッションランジェリー”がぴったり。お行儀よさげな柄選びで、やりすぎ感も回避。
着回すアイテムはこちら♡
【HONEY MI HONEY】チェック柄パンツ
見せパン部分を取りはずせるデザイン。
Cordinate 【Day】いい子ちゃんなお昼間コーデで夜とのギャップを加速させて♡
パッと見は王道なプレッピースタイルながら、透け感のあるニットシャツや、ひとくせネックレスで遊び心を加え、個性的に。
Cordinate 【Night】こなれ感たっぷりの見せパンコーデでおしゃれなコ認定されちゃお♡
女らしさだけじゃNG。脱ブナンなレイヤードアイテムでセンスのよさもしっかりアピールできてこそ、沼らせガール！
撮影／熊木優（io・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／那須ほほみ
Ray編集部 副編集長 小田和希子