【堺屋 大地】「鉄腕DASH」降板の松岡昌宏が語っていた「TOKIO再結成」の可能性…元メンバーへの正直な思い

30年以上の歴史に突如幕を下ろしたTOKIO

国分太一さんが重大なコンプライアンス違反を起こしたことで、「TOKIO」が解散したのは昨年6月でしたが、とうとうメンバーが本当の意味で散り散りばらばらになってしまいました。

TOKIOの代表番組と言えば当然、『ザ！鉄腕！DASH!!』（日本テレビ系）ですが、松岡昌宏さんが2月13日に降板を発表。

《私自身そしてTOKIOというグループは、鉄腕 DASHに育てていただいたといっても過言ではなく、日本テレビ様には感謝しかありません。先日、日本テレビの福田社長と直接お目にかかる機会をいただき、本当にありがたい思いですが、ここで区切りをつける決断をしました。》

松岡さんは自身で今年新設した会社の公式サイトにてこのように語っていたのです。

一方、リーダーだった城島茂さんは出演継続を発表。それぞれの道を進むことになりました。

解散後も元メンバー2人が出演していたため、グループとしてのTOKIOを唯一感じられる場だったわけですが、城島さん一人となることでTOKIOの“残り香”はさらに薄まっていくことでしょう。

現在の状況にTOKIOファンのみなさんは寂しい気持ちでいるかもしれません。昨年6月の急転直下の解散劇以来、ネガティブな感情になることも多かったはず。

しかし、そんななかでも“漢・松岡昌宏”の言葉に救われたことが何度もあったのではないでしょうか。

そこでTOKIO解散以降の松岡さんの発言のなかから、希望を抱けるポジティブな発言の数々を振り返っていきましょう。

国分太一との「縁は切れない」

昨年6月、30年以上の長きに渡って活動を続けて来たTOKIOの電撃解散から2日後、報道陣の前に現れた松岡さんが心境を語りました。

このときの松岡さんは、国分さんに対して「奈落の底にいる状態」といった厳しい言葉も口にしたものの、記者から関係に変化はあるかと問われた際、こう答えていたのです。

「これもお叱りを受けるかもしれませんが、（国分さんとは）縁があるので、縁がおそらく切れないと思います。縁が切れてしまったら、ぶっ飛ばせないないでしょ（笑）」

もちろん「ぶっ飛ばす」発言は場を和ませるためのジョークでしょうが、このようにTOKIOというグループは解散したものの、“松岡昌宏”と“国分太一”という人間としての絆は繋がり続けることを明言していました。

「戦友であることは変わらない」

そして、解散から3ヵ月弱が経過した昨年9月。

松岡さんは更新停止していた自身のYouTubeチャンネルを再開し、そこで国分さんに対して次のように発言。

「（国分さんに対して）正直これっぽっちも頭に来てないの、俺自身は」

「やっぱ国分さんていうのは、もういつも言ってるけど、俺の戦友だから。それは変わらない」

「当初グループ組んでた頃の形みたいにはならないかもしれない。あの人（国分さん）が気遣っちゃうだろうから。でもまぁべつに俺としては何も変わんないんで。まぁやってきましょうよって。仕事だって、会社は変わるけども、べつに一緒にやることもできるわけだから。それこそYouTubeに出てもらってもいいし、YouTubeやってもいいわけだし。生配信してもいいわけだし」

このように、YouTubeでの共演を提案。『ザ！鉄腕！DASH!!』ではもう元TOKIOメンバー同士の絡みは見られないでしょうが、YouTubeで実現することが濃厚となっているのです。

松岡さんはこのときの動画で、「元メンバーっていうのはさ、わかりやすくいうと元嫁みたいなもんだから。仮にも一回ね、一緒に契った人だから」と語り、国分さんに限らず、元メンバーという存在への強い想いがあることを公言。ファンのみなさんは胸アツだったことでしょう。

TOKIO再結成についての思い

YouTube再開の翌月となる昨年10月には『日曜日の初耳学』（TBS系）に出演し、インタビューに答えた松岡さん。TOKIO再結成について問われると、慎重に次のような言葉を紡いだのです。

「（ファンのみなさんには）たぶん喜んでいただけると思うんですけど、今は何とも言えないですね」

「解散して間もないですし。たぶん、5人がすぐ集まれるよってなるんだったら解散はしてないと思うんですよね」

「これ（再結成）は自分たち発信ではもうない気がしていて。何かそういうもの（周囲からの再結成の機運）が生まれたときに、そのときはお名前（TOKIO）をお借りして、やらせてもらうことはあるかもしれないですけど、自分からやるはないですかね」

ファンに過度な期待を持たせないようにと最大限に配慮しつつも、再結成の可能性がゼロではないことを示唆したのでした。

