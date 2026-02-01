◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スピードスケート（２１日、ミラノ・スピードスケート競技場）

【ミラノ（イタリア）２１日＝富張萌黄】女子マススタート決勝が行われ、前回大会８位入賞の佐藤綾乃（ＡＮＡ）は１５位だった。

今大会を最後の五輪と位置付けてきた。３度目の大舞台は３種目に出場し、団体追い抜きで同メダル。１５００メートルは２２位だった。「結果が振るわなかったこともあって、すごく悔しい気持ちが残ってしまったけど、それでもメダルを３大会連続で取れたことは本当に誇りに思っていいことだとあらためて感じている」と振り返った。

今後については「まだ未定で、本当に自分の中で整理できていないところもたくさんある。まずは（３月の世界選手権）オールラウンドを終えてから自分の体とよく相談して、４月からどうするのかをゆっくり決めていきたい」と話すにとどめた。

◆佐藤 綾乃（さとう・あやの）１９９６年１２月１０日、北海道・釧路市生まれ。２９歳。小１からスケートを始める。釧路北陽高―高崎健康福祉大。１７年アジア冬季大会３０００メートル銅メダル。団体追い抜きで１８年平昌五輪金メダル、２２年北京五輪で銀メダル獲得。２４年四大陸選手権チームスプリント優勝。１５７センチ。