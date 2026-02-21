¡Ö¹ØÆþ¤Î·è¤á¼ê¤Ï¤½¤Î²Á³Ê¡×ÃÎÌ¾ÅÙ¥¼¥í¤Î³¤³°À½¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Àö¼Ö·ÏYouTuber¡¦¤æ¤È¤ê½êÄ¹¤¬¡ÖÆæ¤ÎÄ¶³Ê°Â¤Î³¤³°À½¥«ー¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡Ö¥°¥í¥Ð¥Ã¥È¡×¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¤ß¤¿¤é⋯¡ÚGLOBATT¡Û¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢Amazon¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿³Ê°Â¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡ÖGLOBATT¡Ê¥°¥í¥Ð¥Ã¥È¡Ë¡×¤Ø¤Î¸ò´¹¼ê½ç¤È¡¢¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ò¸¡¾Ú¡£Å¹ÊÞ¤è¤ê¤â°µÅÝÅª¤Ë°Â¤¤²Á³Ê¤ÇÆþ¼ê¤Ç¤¤ë³¤³°À½¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ÎÁÇÀ¤ËÇ÷¤ê¤Ä¤Ä¡¢¼«Ê¬¤Ç¹Ô¤¦¸ò´¹ºî¶È¤ÎÎ®¤ì¤ò¾ÜºÙ¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²óÍÑ°Õ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë½é¤á¤ÆÊ¹¤¯¥Ö¥é¥ó¥É¤À¤È¤¤¤¦¡Ö¥°¥í¥Ð¥Ã¥È¡×¤Î¹ñ»º¼ÖÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡£¡Ö¹ØÆþ¤Î·è¤á¼ê¤Ï¤½¤Î²Á³Ê¡×¤È¸ì¤ëÄÌ¤ê¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï1Ëü±ß¤«¤é2Ëü±ß°Ê¾å¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤¬¡¢Amazon¤Ç¤ÏÀÇ¹þ6300±ß¤È¤¤¤¦ÇË³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡á²ø¤·¤¤¡¢ÉÔ°Â¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢°Â¤µ¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¹ØÆþ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£
¸ò´¹ºî¶È¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥Ê¥Ó¤ÎÀßÄê¤äÁö¹Ô¥Çー¥¿¤Î¾Ã¼º¤òËÉ¤°¥«ー¥á¥¤¥È¤Î¡Ö¥á¥â¥êー¥ー¥Ñー¡×¤ò½àÈ÷¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ÇµëÅÅ¤·¤Ê¤¬¤é¼ÖÎ¾¤ÎOBDII¥³¥Í¥¯¥¿¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¤¬¡¢ËÜÂÎ¤Î¥é¥ó¥×¤¬ÅÀÅô¤·¤Ê¤¤¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬È¯À¸¡£¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÎÅÅµ¤¤¬¤³¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ë¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òÃÇÇ°¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¸ò´¹ºî¶È¤Ø°Ü¹Ô¤·¤¿¡£
¼ê½ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ò¸ÇÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Æー¤ò³°¤¹¡£¼¡¤ËÃ¼»Ò¤ò³°¤¹¤¬¡¢¥·¥çー¥È¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÉ¬¤º¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹Ã¼»Ò¡×¤«¤é³°¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¡Ö¥×¥é¥¹Ã¼»Ò¡×¤ò³°¤¹¤Î¤¬Å´Â§¤À¡£Æ°²è¤Ç¤Ï100¶Ñ¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥Ú¥ó¥Á¤ä¥á¥¬¥Í¥ì¥ó¥Á¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¼ì¤Ê¹©¶ñ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âºî¶È²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£¸Å¤¤¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ÏÌó10kg¤È½Å¤¤¤¿¤á¡¢¼è¤ê½Ð¤·»þ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£¿·¤·¤¤¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÀßÃÖ¤·¡¢¼è¤ê³°¤·¤È¤ÏµÕ¤Î¼ê½ç¤Ç¥×¥é¥¹Ã¼»Ò¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹Ã¼»Ò¤Î½ç¤ËÀÜÂ³¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¸ÇÄê¶ñ¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ´°Î»¤È¤Ê¤ë¡£
Ìµ»ö¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬»ÏÆ°¤·¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¸å¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥°¥í¥Ð¥Ã¥È¡×¤ÎÀµÂÎ¤òÄ´ºº¤·¤¿·ë²Ì¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤ÎºÇÂçµé¤ÎÍ¢½Ð¹©¾ì¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢1954Ç¯ÁÏ¶È¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤Ä¥áー¥«ー¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¥É¥¤¥Ä¤Îµ»½ÑÆ³Æþ¤ä¥æ¥¢¥µ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Î¹©¾ìÇã¼ý¤Ê¤É¤ÎÇØ·Ê¤â¤¢¤ê¡¢À¤³¦50¥«¹ñ°Ê¾å¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÁ´Á³²ø¤·¤¯¤â¤Ê¤¤¡×¡ÖÉÊ¼Á¤¬¹â¤¯¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ë¡¢°Â¤µ¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ÏÊ§¿¡¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¥«ー¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Î¸ò´¹¤Ï¶È¼Ô¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¤È¹â³Û¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Ç°Â²Á¤ÊÀ½ÉÊ¤òÆþ¼ê¤·¡¢¼«¿È¤Ç¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂçÉý¤ÊÀáÌó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¿®Íê¤Ç¤¤ë³¤³°À½¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤òÃÎ¤ê¡¢Àµ¤·¤¤¼ê½ç¤ò³Ø¤ó¤Ç¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥«ー¥é¥¤¥Õ¤Î°Ý»ýÈñ¤ò¸¤¯ÍÞ¤¨¤ëÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
