¡¡½÷Í¥¤Î¿¼ÅÄ¶³»Ò¤¬£²£±ÆüÊüÁ÷¤Î£Í£Â£Ó¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÄË²÷¡ªÌÀÀÐ²ÈÅÅ»ëÂæ¡×¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëàÅÔ»ÔÅÁÀâá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¿Áê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¼ÅÄ¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª´ÑÍ÷µÒ¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÅÐ¾ì¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Â¤Î¥µ¥¤¥º¤¬£²£·¥»¥ó¥Á¤Ç¡¢Íú¤±¤ë·¤¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¯¡Ö¤Ä¤é¤¤¡×¤È¤¤¤¦½÷À¤«¤é¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤¬½Ð¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î»³ºê¹á²Â¥¢¥Ê¤«¤é¡Ö¥Í¥Ã¥È¤Î¾ðÊó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿¼ÅÄ¤µ¤ó¤âÂ¤Î¥µ¥¤¥º¤¬Âç¤¤¤¤È¤¤¤¦Àâ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¿å¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤¿¿¼ÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡£ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¥µ¥¤¥º¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¥¦¥½¤Ã¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¤¬¡¢¿¼ÅÄ¤Ï¡ÖÅö»þ¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤òÂç¤¤á¤ËÍú¤¯¤Î¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ç¡¢¡Ø¤ªÂ·¤¤¤Ç¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¥¢¥»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ø¿¼¥¥ç¥ó¤ÈÆ±¤¸¤À¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤ï¡¼¡ª¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤ó¤É¤óµ»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤Ï£²£´¤«£²£´¡¦£µ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ç¤âÈÝÄê¤¹¤ë¾ì¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤ä¤Ã¤È¡Ä¡×¤È»ö¤Î¤Æ¤óËö¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ËÜÂê¤Î¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÃæ³ØÀ¸¤«¤é¤ª»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³Ø¶È¤È¤ÎÎ¾Î©¡×¤È¤·¡¢¡ÖÀÎ¤ÏÄ«¤Þ¤Ç»£±Æ¤È¤«¤¢¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤³¤«¤é³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£Ä«£·»þ¤Þ¤Ç»£±Æ¤È¤«¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¶µ¼¼¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Í§Ã£¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¡¢¡Ø»ä¤Ã¤Æ²¿Ç¯²¿ÁÈ¤À¤Ã¤±¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢¤Ò¤ÊÃÅ¤Î¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¦²Ï°æ¤æ¤º¤ë¤«¤é¡Ö¡Ø²¿Ç¯¡Ù¤ÏÊ¬¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÅª³Î¤Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤ê¡¢¤µ¤ó¤Þ¤¬¡Ö¤ªÁ°¤é¤½¤ó¤ÊË»¤·¤¯¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ä¤í¡ª¡©¡¡¥Ü¡¼¥Ã¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë»þ¤¬¤¢¤ó¤Í¤ó¡ª¡ª¡×¤È¹²¤Æ¤Æ¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£