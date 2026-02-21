2026Ç¯¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¡©¡¡34ºÐFW¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¡ÖÍèÇ¯¤Î¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¥µ¥ó¥È¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£20Æü¡¢Âç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¡ØESPN¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß34ºÐ¤Î¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Ï2009Ç¯¤Ë¥µ¥ó¥È¥¹¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ä¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡ÊPSG¡Ë¡¢¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢2025Ç¯1·îËö¤Ë11Ç¯È¾¤Ö¤ê¥µ¥ó¥È¥¹¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎÉé½ý¤Ç²¿ÅÙ¤«ÀïÀþÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤Ïº¸¤Ò¤¶¤ÎÈ¾·îÈÄ¤òÉé½ý¡£¼ê½Ñ¤¬É¬Í×¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¹ß³Ê·÷¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤â¤¢¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇ¸å¤Î3»î¹ç¤Ë¶¯¹Ô½Ð¾ì¤·¡¢¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òµÏ¿¤¹¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢»ÄÎ±¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡·ÀÌó¤Ïºòµ¨¸Â¤ê¤Çµî½¢¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢Àè·î6Æü¤Ë2026Ç¯12·î31Æü¤Þ¤Ç¥µ¥ó¥È¥¹¤È¤Î·ÀÌó¤ò±äÄ¹¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢ºòµ¨½ªÈ×¤Î¥±¥¬¤Ë¤è¤ê¡¢º£µ¨¤Ï½ÐÃÙ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÀèÆüÀïÎó¤ËÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤À¤¬¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡ØCaze¡Ù¤Ç¡Ö¤³¤ì¤«¤é²¿¤¬µ¯¤¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢ÍèÇ¯¤Î¤³¤È¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Èº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö12·î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é°úÂà¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£º£¤Ï1Ç¯1Ç¯¤òÂçÀÚ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤Î¿´¤¬¤É¤¦·èÃÇ¤¹¤ë¤«¤ò¸«¼é¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£Ç¯Ëö¤ËËÍ¤Î¿´¤¬¤É¤¦¸À¤¦¤«¼¡Âè¤À¡£º£Ç¯¤Ï¥µ¥ó¥È¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥¤¥ä¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤·¤ÆËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÇ¯¤À¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¸½ºß34ºÐ¤Î¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Ï2009Ç¯¤Ë¥µ¥ó¥È¥¹¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ä¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡ÊPSG¡Ë¡¢¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢2025Ç¯1·îËö¤Ë11Ç¯È¾¤Ö¤ê¥µ¥ó¥È¥¹¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎÉé½ý¤Ç²¿ÅÙ¤«ÀïÀþÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤Ïº¸¤Ò¤¶¤ÎÈ¾·îÈÄ¤òÉé½ý¡£¼ê½Ñ¤¬É¬Í×¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¹ß³Ê·÷¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤â¤¢¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇ¸å¤Î3»î¹ç¤Ë¶¯¹Ô½Ð¾ì¤·¡¢¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òµÏ¿¤¹¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢»ÄÎ±¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤À¤¬¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡ØCaze¡Ù¤Ç¡Ö¤³¤ì¤«¤é²¿¤¬µ¯¤¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢ÍèÇ¯¤Î¤³¤È¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Èº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö12·î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é°úÂà¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£º£¤Ï1Ç¯1Ç¯¤òÂçÀÚ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤Î¿´¤¬¤É¤¦·èÃÇ¤¹¤ë¤«¤ò¸«¼é¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£Ç¯Ëö¤ËËÍ¤Î¿´¤¬¤É¤¦¸À¤¦¤«¼¡Âè¤À¡£º£Ç¯¤Ï¥µ¥ó¥È¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥¤¥ä¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤·¤ÆËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÇ¯¤À¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×