京都府南丹市で3月23日、園部小学校の安達結希（あだち・ゆき）さん（11）が行方不明となった。この事案を巡って、不可解な謎が浮上している。【画像】結希さんのリュックが発見された場所人口およそ3万人、山に囲まれた静かな街は小学6年生になった男子児童の安否を案じている。「言葉でない。みんな心配だけど言葉にでない」「心配です。同じ年の子がいるから余計に。おばあちゃんやけど（孫に）付いて歩いて」（町民）結