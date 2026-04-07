お笑いコンビ、爆笑問題太田光（60）が、6日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）にゲスト出演。やりたい番組について語った。太田は自身が実現させたいテレビ番組について「俺はまだ捨ててないのは、テレビのプライムタイム（午後7〜11時）で、10時からぐらいでいいんだけど、毎週生。オープニングで爆笑問題出てきて、その週の漫才を5分やってCM」と構想。また「CM入ったら、次はミュージシャ