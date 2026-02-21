ÆüËÜ¿Í¤Ï·Ê´Ñ¤ËÆß´¶¤¹¤®¤ë¡©¸ÞÎØ¤ÇÃíÌÜ¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¡×¤ÎÈþ¤·¤¤·Ê¿§¤ÈÈþ°Õ¼±¡¡Å°ÄìÅª¤Ë¼é¤ê°é¤à¡È¥ë¡¼¥ëºî¤ê¡É
¡¡2·î6Æü¸á¸å8»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¤Î7Æü¸áÁ°4»þ¡Ë¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î³«²ñ¼°¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÀ»ÃÏ¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥ß¥é¥Î¡Ê¥í¥ó¥Ð¥ë¥Ç¥£¥¢½£¡Ë¤Î¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¡¦¥á¥¢¥Ã¥Ä¥¡¶¥µ»¾ì¡ÊÄÌ¾Î¥µ¥ó¡¦¥·¡¼¥í¡Ë¤ò¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤Ë¡¢¼°Åµ¤Î°ìÉô¤Ï¥ô¥§¥Í¥È½£¤Î¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¡¢¥í¥ó¥Ð¥ë¥Ç¥£¥¢½£¤Î¥ê¥ô¥£¡¼¥Ë¥ç¡¢¥È¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î¡á¥¢¥ë¥È¡¦¥¢¥Ç¥£¥¸¥§½£¤Î¥×¥ì¥À¥Ã¥Ä¥©¤Ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛNY¥¿¥¤¥à¥º¤¬¡ÈÍýÁÛ¤ÎÎ¹Àè¡É¤ËÁª½Ð¡Ä¡ÖÊâ¤¤¤Æ³Ú¤·¤á¤ëÈë¶¡×¤ÈË«¤á¤¿°Õ³°¤ÊÆüËÜ¤ÎÃÏÊýÅÔ»Ô
¡¡3»þ´ÖÈ¾¶á¤¯¤Ë¤ª¤è¤ó¤À¼°Åµ¤Ï¡¢Åßµ¨¸ÞÎØ¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾åºÇÄ¹¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡¢³Æ¹ñ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤Ï¡ÖÄ¹¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢Èþ¤·¤¤¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢°ÛÏÀ¤ò¾§¤¨¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£±ÇÁü¡¢¥À¥ó¥¹¡¢²»³Ú¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬¸Ø¤ëÊ¸²½ÅªÍ×ÁÇ¤¬Â¿ºÌ¤Ë·«¤ê½Ð¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÈþÅª¤ËËá¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡18À¤µª¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÄ¦¹ï²È¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥«¥Î¡¼¥ô¥¡¤ÎÂçÍýÀÐÄ¦¹ï¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤ì¤¿¸¸ÁÛÅª¤ÊÇò¤¤À¤³¦¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢¿§ºÌ¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Æ¬¾å¹â¤¯»°¸¶¿§¡ÊÀÖ¡¢ÀÄ¡¢²«¡Ë¤Î³¨¶ñ¤ÎµðÂç¤Ê¥Á¥å¡¼¥Ö¤¬¸½¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤«¤é³¨¶ñ¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ë¿â¤é¤µ¤ì¡¢»°¸¶¿§¤«¤éÇÉÀ¸¤¹¤ë¿§ºÌ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¿Í¡¹¤¬ÉñÂæ¤ò°Ï¤ó¤À¡£º®¤¶¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿§ºÌ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤Î3¤Ä¤Î¿§¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢Ê¸²½¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡ÖÄ´ÏÂ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¤³¤Î³«²ñ¼°¤½¤Î¤â¤Î¤ò¤â¾ÝÄ§Åª¤ËÉ½¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Ê¸³Ø¤ä²»³Ú¡¢·úÃÛ¤«¤é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤Þ¤Ç¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÎò»Ë¡¢Ê¸²½¡¢»º¶È¤òÂåÉ½¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤¬¡¢¼ï¡¹¤Î°á¾Ø¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À300¿Í¤Û¤É¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î½÷Í¥¥Þ¥Æ¥£¥ë¥À¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥¹¤È°ì½ï¤Ë¸½¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ç¤Ë¥ª¥Ú¥é¤òºî¶Ê¤·¤¿3¿Í¤Îµð¾¢¡¢¥¸¥ç¥¢¥¡¼¥Î¡¦¥í¥Ã¥·¡¼¥Ë¤È¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¡¦¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡¢¥¸¥ã¥³¥â¡¦¥×¥Ã¥Á¡¼¥Ë¤Ç¡¢¤½¤ÎÂç¤¤Ê¥Þ¥¹¥¯¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¾ìÌÌ¤ËÄ´ÏÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¶¥µ»²ñ¾ì¼þÊÕ¤Î·Ê´ÑÈþ¤ÈÈþ°Õ¼±¤Î´Ø·¸
¡¡³«²ñ¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤½Ð¤¹¤È¥¥ê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤³¤ÎÊÕ¤ê¤ËÎ±¤á¤Æ¤ª¤¯¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â¶¥µ»¤ËºÝ¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÉ÷·Ê¤ÏÈþ¤·¤¤¡£¥¢¥ë¥×¥¹¤Ë¶á¤¤ÃÏ°è¤Î»³¡¹¤¬ÈþÎï¤Ê¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï»³´Ö¤ÎÃÏ°è¤Ç¤âÌµ¿ô¤ËÉßÀß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ´Åã¤äÅÅÀþ¤Ï¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤ÈÈó¾ï¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Àã·Ê¿§¤Ê¤Î¤ÇÈ½ÊÌ¤·¤Ë¤¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÌµÂ¤ºî¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¶è°è¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢¼«Á³¤È½¸Íî¤ÎÄ´ÏÂ¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·úÊª¤Î¹â¤µ¤â°ìÄê¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤½¤í¤¤¡¢¿§ºÌ¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÅý°ì¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥ß¥é¥Î¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÅÔ»Ô¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢ºÆ³«È¯ÃÏ¶è¤Ë¤Ï¶áÂåÅª¤Ê¹âÁØ¥Ó¥ë¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö°ìÊý¡¢¸Å¤¯¤«¤é¤Î»Ô³¹¤Ç¤ÏÎò»ËÅª¤Ê·Ê´Ñ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢·ú¤ÆÂØ¤¨¤¬¸·¤·¤¯À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë³¹ÊÂ¤ß¤â¡¢³¹¤È¼«Á³¤â¡¢Ä´ÏÂ¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÆÃÄ§¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê´Ä¶¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢É®¼Ô¤Ë¤ÏÁ¢¤Þ¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢º£Æü¤ÎÆüËÜ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Æ±¤¸ÃÏ¶è¤Ë¹â¤µ¤âÍÍ¼°¤â¿§ºÌ¤â°Û¤Ê¤ë·úÊª¤¬¥«¥ª¥¹¤Î¤è¤¦¤Ëº®ºß¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢¼«Á³Èþ¤¬»¾¤¨¤é¤ì¤¿·Ê´Ñ¤¬¡¢³«È¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤È¤á¤É¤Ê¤¯¿ª¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¡¢»³¡¹¤ÎÎÇÀþ¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬Ï¢¤Ê¤ëÅ´Åã¤ÇÂæÌµ¤·¤Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿·Ê´ÑÈþ¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¤Î¹â¤¤Èþ°Õ¼±¤Î¸»Àô¤À¤ÈÉ®¼Ô¤ÏÄË´¶¤¹¤ë¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î³«²ñ¼°¤Ç¤â¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿Ê¸²½ÅªÅÁÅý¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢¹â¤µ¤â¿§ºÌ¤âÍÍ¼°¤â°ìÄê°Ê¾å¤Ë¤Ï¤ß½Ð¤µ¤Ê¤¤³¹ÊÂ¤ß¤ä¡¢¿Í¹©Êª¤Ë¤è¤Ã¤Æ±ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼«Á³Èþ¤Ë¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤«¤é°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÈþÅª´¶³Ð¤¬¼«Á³¤Ë°é¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Ê´ÑÈþ¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤ÞÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Å°Äì¤·¤Æ¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Ë¡Î§¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ°ÄìÅª¤Ë¼é¤é¤ì¤ë·Ê´Ñ
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤ÏÁá¤¯¤âÀïÁ°¤Î1939Ç¯¡¢Ê¸²½ºâÊÝ¸îË¡¤È¼«Á³ÈþÊÝ¸îË¡¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¡¢Îò»Ë¡¢ÅÁÅý¡¢¼«Á³Èþ¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¡¢·Ê´Ñ¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¡À©²½¤µ¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÂÐ¾Ý³°¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï·Ê´Ñ¤òÂ»¤Í¤ë³«È¯¤â¿Ê¤ó¤À¤¿¤á¡¢¹ñÅÚÁ´ÂÎ¤Î·Ê´Ñ¤òÊÝÁ´¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ1984Ç¯¡¢Ê¸²½¡¦´Ä¶ºâ¾ÊÀ¯Ì³¼¡´±¤À¤Ã¤¿¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¡¦¥¬¥é¥Ã¥½¤ÎÌ¾¤Ç¾ÊÎá¤¬¹ð¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö¥¬¥é¥Ã¥½¾ÊÎá¡×¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð³¤´ßÀþ¤ä¸Ð¾Â´ß¤Î¿åºÝÀþ¤«¤é300¥á¡¼¥È¥ë°ÊÆâ¤ä¡¢³¤È´1,800¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤Ê¤É¡¢·Ê´ÑÅª¤Ë²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÃÏ°è¤Ç¤Î³«È¯¤¬°ì»þÅª¤ËÄä»ß¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤ÇÍâ1985Ç¯¡¢¤³¤Î¾ÊÎá¤òÎ©Ë¡²½¤¹¤ë°Æ¤¬¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¡¢·Ê´ÑÊÝ¸îË¡¤È¤·¤Æ¤Î¥¬¥é¥Ã¥½Ë¡¤¬À®Î©¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Ë¡À©²½¤Ë¤è¤ê¾ÊÎá¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿µ¬À©ÃÏ°è¤¬³ÈÂç¤µ¤ì¡¢³Æ½£¤Ë¤Ï¡¢³¤´ßÀþ¤ä¸Ð´ß¡¢²ÏÀî¤Î¼þÊÕ¡¢»³³ÙÃÏÂÓ¤Ê¤É¡¢·Ê´ÑÊÝÁ´¤ÎÌÌ¤«¤é½ÅÍ×¤ÊÃÏ°è¤òÆÃÄê¤·¡¢³«È¯¹Ô°Ù¤ò°ì»þÅª¤Ë¶Ø»ß¤Ç¤¤ë¸¢¸Â¤¬¤¢¤¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î½£¤Ë¤Ï¡¢ÅÔ»Ô·×²è¤Î¤Ê¤«¤Ç³«È¯¤È·Ê´ÑÊÝÁ´¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢É÷·Ê·×²è¤ÎºöÄê¤¬µÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤È¤¯¤ËÎò»ËÅª»Ô³¹ÃÏ¤ÏÊÝÂ¸¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ç¤¤ë¤ÈÄê¤á¤é¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬¡¢Ê¸²½Åª¤ª¤è¤ÓÅÔ»Ô·×²èÅª¤ÊÂ¦ÌÌ¤«¤é¡¢Îò»ËÅª»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤Î·úÃÛ¹©»ö¤ò¸·½Å¤Ëµ¬À©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Îµ¬À©¤Ï´ÇÈÄ¤ä¾ÈÌÀ¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êºÙ¤«¤¯Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿µ¬À©¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ÅÓÃ¼¤Ë¡¢ÉÔÆ°»º¤Ë´Ø¤¹¤ë»ä¸¢¤ÎÀ©¸Â¤À¤ÈÌÔÈ¿ÂÐ¤¬µ¯¤¤½¤¦¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¤â¤½¤¦¤·¤¿È¿ÂÐ¤Ï¤¢¤ê¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓºÛÈ½¤ÇÁè¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬ÆüËÜ¤È°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢È½Îã¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡Ö·Ê´ÑÊÝÁ´¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿»ä¸¢À©¸Â¤ÏÅöÁ³¤À¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤À¡£
¤½¤³¤éÃæ¤ÇÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤¬»£±Æ¤Ç¤¤ë
¡¡¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï·ûË¡¤ÎÂ¸ºß¤â¤¢¤ë¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¶¦ÏÂ¹ñ·ûË¡¤ÏÂè9¾ò¤Ç¡Ö¶¦ÏÂ¹ñ¤Ï¹ñ¤ÎÉ÷·Ê¡¢Îò»ËÅª·Ý½ÑÅª°ä»º¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¡×¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Îò»ËÅª»Ô³¹ÃÏ¤ä¼«Á³¤Î·Ê´Ñ¤Ï¹ñ²È¤ÎÊõ¤Ç¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¡¢¿Í´Ö¤È¼«Á³¤ÎÁí¹çºîÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿ÃÏ°è¤ÎÁ´ÂÎ¤¬¡¢ÊÝ¸î¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¹ñ²È¤ÎÊõ¤È¤·¤Æ¤Î·Ê´Ñ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ï¸ø¶¦¤ÎÍø±×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¸Ä¿Í¤Î¸¢Íø¤ÏÀ©¸Â¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡¢¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¤¯¤é¤Ù¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï·Ê´Ñ¤ËÆß´¶¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¼«Ê¬¤Îµï½»ÃÏ¤Î¼þ°Ï¤¬ÌµÃá½ø¤Ë³«È¯¤µ¤ì¡¢¥«¥ª¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Ê¸¶ç¤Ò¤È¤Ä¤¤¤¨¤Ê¤¤ÆüËÜ¡£°ìÊý¡¢µï½»ÃÏ¤Î¼þ°Ï¤Î´Ä¶¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î½»¿Í¤¿¤Á¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤È¹¤¯¹ñÌ±¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¿ÍÎà¤¬¶¦Í¤¹¤ë¸ø¶¦¤ÎÍø±×¤À¤È¤·¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤«¤®¤ê¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Åìµþ¤«¤é¿·Âçºå¤Þ¤Ç¿·´´Àþ¤Ë¾è¤ê¡¢¼ÖÁë¤Î·Ê¿§¤òÄ¯¤áÂ³¤±¤Æ¤â¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤ò»£±Æ¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ê¤É¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£°ìÊý¡¢¥ß¥é¥Î¤«¤é¥í¡¼¥Þ¤Þ¤Ç¹âÂ®Å´Æ»¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¡¢µ÷Î¥¤Ï¤Û¤ÜÆ±¤¸¤À¤¬¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¥í¥±ÃÏ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ï¡¢²¿É´¥«½ê¤«¡¢²¿Àé¥«½ê¤«¡¢¤½¤ì¤³¤½Ìµ¿ô¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢È¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£·Ê´Ñ¤Ë¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Îò»ËÅª»Ô³¹¤â¡¢·úÃÛ¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ÆÂçÊÑ¤À¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¸Å¤¤·úÊª¤ÎÆâÉô¤ò¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ëµ»½Ñ¤Î¿Ê¤ßÊý¤ÏÆüËÜ¤ÎÈæ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èþ¤·¤¤·Ê´Ñ¤¬¸½ÂåÅª¤Ê²÷Å¬À¤ÈÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿°ã¤¤¤¬Èþ°Õ¼±¡¢¤½¤·¤ÆÈþÅª¥»¥ó¥¹¤Îº¹¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤ÆÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÚÃÏ½êÍ¼Ô¤Î°ì»þÅª¤ÊÍø±×¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¡¢²÷Å¬¤Ê´Ä¶¤âÈþ°Õ¼±¤â¼º¤ï¤ì¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÈá¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò´ÑÀï¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬Á¢¤Þ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£
¹á¸¶ÅÍ»Ö¡Ê¤«¤Ï¤é¡¦¤È¤·¡Ë
²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡¦Îò»ËÉ¾ÏÀ²È¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¶µ°é³ØÉô¼Ò²ñ²ÊÃÏÍýÎò»ËÀì½¤Â´¶È¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥«¥é¡¼ÈÇ¡¡Åìµþ¤Ç¸«¤Ä¤±¤ë¹¾¸Í¡Ù¡Ø¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÆüËÜ¤Î¾ë¡Ù¡Ê¤È¤â¤ËÊ¿ËÞ¼Ò¿·½ñ¡Ë¡£²»³Ú¡¢Èþ½Ñ¡¢·úÃÛ¤Ê¤É¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÊ¸²½¤Ë¤âÀºÄÌ¤·¡¢¥ª¥Ú¥é¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ÎÉ¾ÏÀ³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ØÏ¢¤¹¤ëÃø½ñ¤Ë¡Ø¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ª¥Ú¥é¤òµ¿¤¨¡ª¡Ù¡Ê¥¢¥ë¥Æ¥¹¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¤Ê¤É¡£
