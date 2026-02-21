¿ÈÄ¹2m°ïºà¤¬°µÅÝ¡ÄÂ¼¾å½¡Î´¤Î¥ª¡¼¥é¡¡¹Åç18ºÐ¤Ë¾Æ¤¤Ä¤¯°ÛÍÍ¤ÊÊ·°Ïµ¤¡¢Ëº¤ì¤Ì2µå
¹Åç¡¦µÆÃÏ¥Ï¥ë¥ó¤¬¿¶¤êÊÖ¤ëÂ¼¾å½¡Î´¤È¤ÎÂÐÀï¡Ö¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Ç½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÈÂÐÀï¡É¤¬À®Ä¹¤ÎÎÈ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÈÄ¹200¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å115¥¥í¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¹Åç¡¦µÆÃÏ¥Ï¥ë¥óÅê¼ê¡£Ä¹¿È¤«¤éÅê¤²²¼¤í¤¹³ÑÅÙ¤Î¤¢¤ëµå¤òÉð´ï¤Ë¡¢2025Ç¯¤Ï¹âÂ´1Ç¯ÌÜ¤Ê¤¬¤é1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£9·î¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç¤Ï¡¢º£µ¨¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¤ÈÂÐÀï¡£¡Ö¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÐÀï¤ÇÆÀ¤¿¼«¿®¤ò¶»¤Ë¡¢2Ç¯ÌÜ¤ÎÈôÌö¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòµ¨½ªÈ×¤ËÄÏ¤ó¤À1·³¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢µÆÃÏ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Êºâ»º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£9·î23Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ç¥×¥í½éÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢4»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¤ï¤º¤«1¼ºÅÀ¡£½é¾¡Íø¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÉ¸æÎ¨2.25¤È¾å¡¹¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¿ÀµÜµå¾ì¤Ç·Þ¤¨¤¿Â¼¾å¤È¤ÎÂÐÀï¤À¡£
¡¡¥×¥í2ÀïÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿9·î26Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡¢ÂåÂÇ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿Â¼¾å¤ÈÂÐÖµ¡£¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ÎÀ¼±ç¤â¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤¿¤ì¤ë¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ª¡¼¥é¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È°ÛÍÍ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÂÇ¼Ô¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢¸Ê¤ÎÅêµå¤ò´Ó¤¤¤¿¡£½éµå¤Î¥«¡¼¥Ö¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¼è¤ë¤È¡¢2µåÌÜ¤ÎÎÏ¶¯¤¤Ä¾µå¤ÇÆó¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£
¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿Â¼¾å¤µ¤ó¤È¥×¥í¤ÎÉñÂæ¤ÇÂÐÀï¤Ç¤¤¿¤³¤È¤â¤Ç¤¹¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¹Ô¤«¤ì¤ëÁ°¤ËÂÐÀï¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ëµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æµ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤òÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡È2µå¡É¤Ï¡¢18ºÐ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¼«¿®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥É¥é¥Õ¥ÈÁ°¤Ë¤ÏMLB4µåÃÄ¤âÃíÌÜ¤·¤¿°ïºà¡¢2Ç¯ÌÜ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç¼ê±þ¤¨
¡¡½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ï2·³¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢³Î¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ÎÀ×¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£2·î20Æü¡¢ÆüÆî¡¦Å·Ê¡µå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¥ê¡¼¥É¤·¤¿9²ó¤ËÅÐÈÄ¡£ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤³¤½Ç´¤é¤ì¤Æ»Íµå¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¸åÂ³3¿Í¤Ï´°àú¤ËÉõ¤¸¹þ¤á¡¢ºÇ¸å¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ç»î¹ç¤òÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£
¡ÖÎÏ¶¯¤¤¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ç²¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¸ì¤ëÄÌ¤ê¡¢¥»¥¬¥µ¥ß¡¼Àï¤Ç¤ÏºÇÂ®147¥¥í¤ò·×Â¬¡£¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µåÂ®¤â¤â¤Ã¤È½Ð¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢·ë²Ì¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Î¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥ÈÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿MLB4µåÃÄ¤¬Ä´ºº¤ËË¬¤ì¤¿°ïºà¡£Æ´¤ì¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ä»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Î³èÌö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥ºÅê¼ê¡Ê¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ë¤é¤ÎÅêµå¤âÉáÃÊ¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤âÊú¤¯¡£
¡Ö³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤¤Ë¤Ï1·³¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ã¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤Þ¤º¤Ï1·³ÄêÃå¤Ø¡£¿¤Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÄ¹È±¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëµ¬³Ê³°¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈë¤á¤¿±¦ÏÓ¤¬¡¢10ÂåºÇ¸å¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤É¤ó¤ÊÈôÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¡Ê¿¿ÅÄ°ìÊ¿ / Ippei Sanada¡Ë