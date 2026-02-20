名古屋トレンドの象徴

近鉄パッセ閉店カウントダウン

ついに最終日へ！

名古屋駅で長年に渡りファッションやカルチャーの拠点として親しまれてきた『近鉄パッセ』が2月28日(土)をもって営業を終了します。

28年間の歴史に感謝を込めて、1月10日(土)から開催中の「28年間ありがとう！さよならPass’e 閉店SALE！」も、いよいよフィナーレに向けたラストスパートに。

思い出とお得が詰まったラストチャンス

2/28(土)最終日の営業時間は？

通常の『近鉄パッセ』はフロアごとに営業時間が異なりますが、最終日の2月28日(土)は全館で営業時間が統一されます。

これは閉店を惜しむ多くの来店者への配慮と、フィナーレにふさわしい一日を演出するためでもあります。

というわけで最終日(2/28)の営業時間は…

●全館10:00～19:00

2/27までの営業時間は…

●8～9階10:00～21:00

●1～7階10:00～20:00

●B1階10:00～20:30

(一部店舗により異なります)

最終日は閉店時間が早くなるので、ご注意を。

-近鉄パッセ最後の1週間-

イベントまとめ

●イベント①

閉店SALE第3弾ファイナル10days！

段階的に展開中の閉店SALEですが、現在は第3弾となる「ファイナル10days！」を開催中。

2点以上の購入でさらに割引となる特典や特別セット価格など、まとめ買いがお得で、均一SALEアイテムも多数取り揃えています。

●イベント②

近鉄パッセにチョッパーがやってくる！

©尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

近鉄パッセの閉店を盛り上げるスペシャルイベントとして「ONE PIECE」チョッパーのグリーティング＆撮影会が実施されます。

開催日：2/21(土)・22(日)

時間：各日12:00／14:00／16:00(各回約20分)

場所：7階特設会場

気になる参加方法は？？

近鉄パッセ開店時間の10時から、8階の「ONE PIECE 麦わらストア」店頭で優先参加券を先着配布。

優先参加券は数に限りがあり、なくなり次第配布終了となります。1枚で最大5名まで参加可能で、撮影時のカメラやスマホは各自での用意が必要です。

●イベント③

さよならPass’e！

みんなの想い出 寄せ書き広場

『近鉄パッセ』の想い出を自由に書けるスペースが、閉店日まで設置されます。

メッセージやイラストなど、近鉄パッセにまつわる想いを残せる寄せ書き広場。名古屋の街とともに歩んだ日々を振り返る、センチメンタルなひとときになりそうですね。

期間：開催中～2/28(土)

場所：4階特設会場

最後に…

時代とともにその役割を変えながらも、名古屋の様々なトレンドを彩ってきた『近鉄パッセ』。

ナゴヤドット読者の皆様にも、流行のファッションを求めて何度も通ったという人も多いのでは？

ただ最近は少し足が遠のいていたかもしれません。だからこそ、青春の1ページをめくるような気持ちで、閉店直前の『近鉄パッセ』に足を運んでみては。

あの頃の自分と懐かしい風景や記憶が、きっとよみがえるはずです。

と同時に、今だからこそ賢く買い物できる閉店SALE第3弾も見逃せない内容ばかり。思い出を胸に刻みながら、しっかりとお得も手に入れる！

そんな大人の楽しみ方ができるのも、今回が本当に最後の最後です。

28年間の感謝が詰まったこの機会に、もう一度『近鉄パッセ』へ。 懐かしさとお得を両手に抱えて、笑顔で見送る一日にしてみては？

店舗名：近鉄パッセ

住所：名古屋市中村区名駅1-2-2

営業時間：店舗により異なる※最終日は全館10:00～19:00

定休日：閉店まで無休

公式サイト：https://www.passe.co.jp/