2/28閉店の近鉄パッセ有終のフィナーレへ！最終日の営業時間と限定イベントまとめ
名古屋トレンドの象徴
近鉄パッセ閉店カウントダウン
ついに最終日へ！
名古屋駅で長年に渡りファッションやカルチャーの拠点として親しまれてきた『近鉄パッセ』が2月28日(土)をもって営業を終了します。
28年間の歴史に感謝を込めて、1月10日(土)から開催中の「28年間ありがとう！さよならPass’e 閉店SALE！」も、いよいよフィナーレに向けたラストスパートに。
思い出とお得が詰まったラストチャンス
2/28(土)最終日の営業時間は？
通常の『近鉄パッセ』はフロアごとに営業時間が異なりますが、最終日の2月28日(土)は全館で営業時間が統一されます。
これは閉店を惜しむ多くの来店者への配慮と、フィナーレにふさわしい一日を演出するためでもあります。
というわけで最終日(2/28)の営業時間は…
●全館10:00～19:00
2/27までの営業時間は…
●8～9階10:00～21:00
●1～7階10:00～20:00
●B1階10:00～20:30
(一部店舗により異なります)
最終日は閉店時間が早くなるので、ご注意を。
-近鉄パッセ最後の1週間-
イベントまとめ
●イベント①
閉店SALE第3弾ファイナル10days！
段階的に展開中の閉店SALEですが、現在は第3弾となる「ファイナル10days！」を開催中。
2点以上の購入でさらに割引となる特典や特別セット価格など、まとめ買いがお得で、均一SALEアイテムも多数取り揃えています。
●イベント②
近鉄パッセにチョッパーがやってくる！
©尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
近鉄パッセの閉店を盛り上げるスペシャルイベントとして「ONE PIECE」チョッパーのグリーティング＆撮影会が実施されます。
開催日：2/21(土)・22(日)
時間：各日12:00／14:00／16:00(各回約20分)
場所：7階特設会場
気になる参加方法は？？
近鉄パッセ開店時間の10時から、8階の「ONE PIECE 麦わらストア」店頭で優先参加券を先着配布。
優先参加券は数に限りがあり、なくなり次第配布終了となります。1枚で最大5名まで参加可能で、撮影時のカメラやスマホは各自での用意が必要です。
●イベント③
さよならPass’e！
みんなの想い出 寄せ書き広場
『近鉄パッセ』の想い出を自由に書けるスペースが、閉店日まで設置されます。
メッセージやイラストなど、近鉄パッセにまつわる想いを残せる寄せ書き広場。名古屋の街とともに歩んだ日々を振り返る、センチメンタルなひとときになりそうですね。
期間：開催中～2/28(土)
場所：4階特設会場
最後に…
時代とともにその役割を変えながらも、名古屋の様々なトレンドを彩ってきた『近鉄パッセ』。
ナゴヤドット読者の皆様にも、流行のファッションを求めて何度も通ったという人も多いのでは？
ただ最近は少し足が遠のいていたかもしれません。だからこそ、青春の1ページをめくるような気持ちで、閉店直前の『近鉄パッセ』に足を運んでみては。
あの頃の自分と懐かしい風景や記憶が、きっとよみがえるはずです。
と同時に、今だからこそ賢く買い物できる閉店SALE第3弾も見逃せない内容ばかり。思い出を胸に刻みながら、しっかりとお得も手に入れる！
そんな大人の楽しみ方ができるのも、今回が本当に最後の最後です。
28年間の感謝が詰まったこの機会に、もう一度『近鉄パッセ』へ。 懐かしさとお得を両手に抱えて、笑顔で見送る一日にしてみては？
店舗名：近鉄パッセ
住所：名古屋市中村区名駅1-2-2
営業時間：店舗により異なる※最終日は全館10:00～19:00
定休日：閉店まで無休
公式サイト：https://www.passe.co.jp/