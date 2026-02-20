セレブタレント「叶姉妹」の叶美香さんがインスタグラムを更新。元フィギュアスケート選手で、ミラノ・コルティナ五輪でフィギュアスケートペアの解説を務めた高橋成美さんとのツーショットをアップした。



【写真】二人とも素の表情がかわいい❤️ 思い出のツーショット

美香さんは「りくりゅうペアの芸術的でアメージングなすごい！すごい！すごい！解説されていた高橋成美さんもおっしゃっていた宇宙1（ファビュラスな姉もよく使う言葉なのですが。）の金メダルおめでとうございます」とコメントし、高橋さんとのツーショットを公開。



高橋さんはりくりゅうペアの解説で、「なんてきれいなんでしょう」「すごい、すごい、すごい！ この演技は宇宙一ですよ」「やってのけちゃいました。信じ合ってました」など、熱の入った名言を連発し話題に。



美香さんも高橋さんの解説を「高橋さんの素晴らしい解説が感動的で心が揺さぶられました」とし、「ファビュラス姉はいつも 信頼関係は人間にとって最も大切な事のひとつだと言っておりますが 高橋さんの純粋な心で語る解説はそのものだと感じました」と絶賛した。



ツーショット写真は2023年にテレビ番組で共演した際に撮影したものだといい、「『一緒にお写真撮っていただけませんでしょうか？』と後ろから声をかけられ振り向いたときの高橋さんの笑顔がこの方は、なんと不思議な可愛らしさを持っている方なのだろうと思っておりましたよ」と振り返った。



ツーショットを見たネットユーザーからは、「なんとタイムリーな」「恭子さんも美香さんも成美ちゃんもきっと同じ心を持ってる気がします」「りくりゅうペア 素晴らしい演技でしたね」「高橋さんの解説も宇宙一」などのコメントがあった。