大物STARTOタレント、外観覧に紛れ登場でスタジオ騒然 KEY TO LIT猪狩蒼弥は涙浮かべるも「泣いてないです」
【モデルプレス＝2026/02/20】俳優の木村拓哉が2月20日、フジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時50分〜）に出演。サプライズでの登場にKEY TO LIT（キテレツ）の猪狩蒼弥が涙を浮かべる一幕があった。
【写真】キムタク発案「教場」異例サプライズの様子
この日のスタジオゲストは、同日公開された木村拓哉の主演映画「教場 Requiem」に出演する猪狩と和田正人。その屋外の観覧に集まったファンを映すとその中に木村のお面を付けた人物が紛れており、出演者は「なんかあのデニム見たことあるぞ？」と声を上げた。そして、その人物は木村本人で、お面を外すと出演者は「きゃー！」と絶叫。「教場 Requiem」で警察学校の生徒・渡部流役を務め、事務所の後輩でもある猪狩はそのまま床に崩れ、言葉を出せない様子だった。
そして、木村がその場を去ってもスタジオは騒然としており、猪狩は涙を浮かべながら目頭を押さえる仕草を披露。だが、出演者から「泣いちゃった？」とツッコまれると「泣いてないです」と返答していた。また、フリーアナウンサーの神田愛花はあまりに急な出来事に「ホリさんかと思った」とモノマネタレントのホリと勘違いしてしまったと明かし「ええ？」と木村のサプライズ出演に信じられない様子だった。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
◆木村拓哉、外観覧に紛れ「ぽかぽか」サプライズ出演
◆木村拓哉のサプライズ出演に猪狩蒼弥が涙
