【EGGコンソール アーリースプリングセール 2026】 開催期間：2月20日～3月18日23時59分

D4エンタープライズは、3月3日に迎える同社の設立22周年企画として、ニンテンドーeショップにて販売中のNintendo Switch用「EGGコンソール」13タイトルを対象とした「EGGコンソール アーリースプリングセール 2026」を開始した。開催期間は2月20日から3月18日23時59分まで。

期間中は、1980年代に人気を博したアクションRPG「ハイドライド」シリーズを含むT&E SOFT・コンパイル・ボーステック・クリスタルソフト・システムサコムのゲームソフトが35％OFFでお得に購入できる。

「EGGコンソール アーリースプリングセール 2026」

【開催期間】2月20日（金）～3月18日（水）まで

【セール内容】：該当13作品の販売価格が35%OFF

【該当作品】

対象タイトルの一部を紹介

ハイドライド（PC-8801版 / T&E SOFT）

タイトル 通常価格 セール価格 アンデッドライン（MSX2版） 880円 572円 アクアポリスSOS（MSX版） 550円 357円 ガーディック（MSX版） 880円 572円 ザ・スキーム（PC-8801mkIISR版） 880円 572円 トップルジップ（PC-8801版） 770円 500円 ハイドライド（PC-8801・MSX版） 880円 572円 ハイドライドII（PC-8801版） 880円 572円 ハイドライド3（PC-8801mkIISR版） 880円 572円 バビロン（PC-8801mkIISR版） 880円 572円 メルヘンヴェール（PC-8801mkIISR版） 880円 572円 レリクス（PC-8801版） 880円 572円 真・魔王ゴルベリアス（MSX2版） 880円 572円 妖怪探偵ちまちま（PC-8801版） 770円 500円

880円→572円（35%オフ）

PCゲーム黎明期を代表する名作アクションRPG。プレーヤーは勇者ジムを操作して、神話伝説最強の悪魔バラリスを打倒する。

ハイドライドII（PC-8801版 / T&E SOFT）

880円→572円（35%オフ）

邪悪な意識を封印する冒険に出発。今作から魔法やFORTH（良心）パラメータの追加、前作の6倍ものマップとなり質・量ともに前作を大きく凌駕している。

ハイドライド3（PC-8801mkIISR版 / T&E SOFT）

880円→572円（35%オフ）

シリーズ完結編。新たな戦闘システムや時間・重量の概念の導入などを盛り込み、より臨場感のある冒険が楽しめる。

アンデッドライン（MSX2 / T&E SOFT）

880円→572円（35%オフ）

ファンタジー世界をテーマとしたアクションシューティングゲーム。難度は高めだが、遊び応えのある秀作タイトル。

ザ・スキーム（PC-8801mkIISR版 / ボーステック）

880円→572円（35%オフ）

BGMも魅力的なサイドビューアクションRPG。フォースを撃ちまくりヘルストーン教団を倒す。

真・魔王ゴルベリアス（MSX2 / コンパイル）

880円→572円（35%オフ）

MSX2+対応でグラフィックスのパワーアップや8方向への移動が可能になり、生まれ変わった「魔王ゴルベリアス」。アレイド王国のリーナ姫を助けよう。

レリクス（PC-8801 / ボーステック）

880円→572円（35%オフ）

異色のアクションアドベンチャー。精神体を操作して、様々なキャラクターに憑依（スピリットライド）しながら遺跡の謎を解き明かす。

(C) D4Enterprise Co.,Ltd./ MSX Licensing Corporation.