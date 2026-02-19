Galaxy向け電子財布サービス「Samsung Wallet」がアップデート！Pontaがより便利に。キャンペーンでもれなく500ポイントがもらえる
Samsung Electronics（以下、Samsung）の日本法人であるサムスン電子ジャパンは19日、Samsungが展開する「Galaxy」ブランドのスマートフォン（スマホ）などにて提供しているクレジットカードやデビットカード、QRコード・バーコード決済、ポイントカード、搭乗券などを1つの安全なアプリで集約できるデジタルウォレット（電子財布）サービス「Samsung Wallet」を2026年2月19日（木）にアップデートしたとお知らせしています。
またSamsung Walletの上部にPontaカードを表示することが可能になりました。これにより、Pontaカードのバーコードを提示し、クレジットカードなどで決済を行うまでが1画面で完結するようになり、コンビニエンスストアや飲食店などでも時間をかけずに会計を済ませることが可能となっています。サムスン電子ジャパンではロック画面からスワイプするだけで起動でき、スムーズに支払いができる便利なサービスとなるSamsung Walletで是非スマートライフを体感して欲しいとしています。
合わせてロイヤリティ マーケティングは19日、今回のサービスアップデートを記念し、2026年2月19日（木）10：00から3月31日（火）23：59の期間中にSamsung WalletにPontaカードを追加した場合にもれなくPontaポイントで500ポイントをプレゼントするキャンペーンを実施しています。なお、すでにSamsung WalletにPontaカードを追加している場合に追加済みのものと別のPonta会員IDで再追加した場合、既存のPontaカードを削除して再びSamsung WalletにPontaカードを追加した場合は対象外となるのでご注意ください。
Samsung WalletはGalaxyスマホでクレジットカードやデビットカード、コード決済、ポイントカード、搭乗券などをスワイプアップですぐに起動できるSamsung独自のデジタルウォレットサービスで、各種アプリを探して起動する手間を省き、クレジットカードやデビットカード、コード決済やポイントカード、搭乗券などのQRコードやバーコードを瞬時に提示することが可能になります。
これにより、Galaxyスマホが1台あれば、今までそれぞれ管理していたクレジットカードやデビットカード、ポイントカード、搭乗券等をすべてSamsung Walletに集約でき、日本国内のみならずグローバル企業とも提携しているため、例えば、大韓航空の搭乗券もSamsung Walletに保存して簡単にアクセスできるので、飛行機の搭乗が簡単で便利になります。なお、日本では今年2月に31番目の国・地域として提供が開始されました。
日本国内のサービスとしてはこれまでにオリコカードや三井住友カード（Visa）、三菱UFJデビット（Visa）、Vポイントカード、JCBカードPayPay、d払い、dポイントカード、PGMカード、エアトリに対応しており、搭乗券も追加できるようになっていましたが、新たにPontaカードにも対応しました。なお、Samsung WalletはSamsung独自のセキュリティープラットフォーム「Samsung Knox」によって保護されており、指紋認証や暗号化機能を搭載し、利用者情報を隔離された場所に保存することでセキュリティーを強化して安心して使えるようになっています。
