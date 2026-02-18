　日本時間２２時３０分に米住宅着工件数（11月）、耐久財受注（速報値）（12月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。

住宅着工件数（11月）22:30
予想　131.0万件　前回　（住宅着工件数)
予想　6.2%　前回　（住宅着工件数・前月比)
予想　142.0万件　前回　（住宅建築許可件数)
予想　0.6%　前回　（住宅建築許可件数・前月比)

耐久財受注（速報値）（12月）22:30
予想　-1.7%　前回　5.3%（前月比)
予想　0.3%　前回　0.4%（輸送除くコア・前月比)